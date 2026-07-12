OFICIAL Când se reunește eterna campioană Dinamo și când începe sezonul 2026-2027

Când se reunește eterna campioană Dinamo și când începe sezonul 2026-2027 Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Ștefan cel Mare a câștigat toate trofeele posibile în sezonul trecut.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiSuperCupa RomanieiLiga ZimbrilorEHF Champions League
Din articol

După ce în sezonul trecut a cucerit din nou titlul în Liga Zimbrilor, Cupa și Supercupa României, ”eterna” campioană Dinamo începe pregătirile pentru ediția 2026-2027 din Liga Zimbrilor.

Totodată, ”dulăii” vor juca iarăși în grupele EHF Champions League.

Dinamo, gata de Liga Zimbrilor și Liga Campionilor

”💪O săptămână până la reunire!

Campionii se vor reuni pe 15 iulie pentru noul sezon competițional. Paulo Pereira a stabilit programul: 20 de zile de pregătire la București, 10 zile turneu de pregătire + meciuri în Portugalia, apoi linie dreptă până la primele meciuri oficiale: Supercupa României (21-22 august).

Până atunci sperăm să aflăm și programul din Machineseeker EHF Champions League”, a precizat pagina oficială CS Dinamo Handbal.

Dinamo, duel de gală cu campioana Europei!

CS Dinamo Bucureşti a fost repartizată în Grupa E în noul format al Ligii Campionilor la handbal masculin, alături de campioana en-titre FC Barcelona, Montpellier (Franţa) şi Aarhus (Danemarca).

Numărul de echipe participante a crescut în această ediţie de la 16 la 24, repartizate în şase grupe. 

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în turul principal, iar echipele de pe locurile 3-4 vor continua în EHF European League.

Noul sezon va debuta pe 9/10 septembrie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cel mai mare talent al fotbalului israelian, pe lista lui Dinamo! Atacantul de 1,90 metri a răpus Barcelona și naționala Germaniei
Cel mai mare talent al fotbalului israelian, pe lista lui Dinamo! Atacantul de 1,90 metri a răpus Barcelona și naționala Germaniei
ULTIMELE STIRI
Fața la Joc, ACUM, la PRO TV și VOYO! Florin Gardoș și Virgil Stănescu sunt invitații lui Costin Ștucan
Fața la Joc, ACUM, la PRO TV și VOYO! Florin Gardoș și Virgil Stănescu sunt invitații lui Costin Ștucan
Reacția lui Leo Messi după ce a aflat că va înfrunta Anglia în semifinalele Mondialului
Reacția lui Leo Messi după ce a aflat că va înfrunta Anglia în semifinalele Mondialului
Păzea, vine Corvinul! 3 goluri în 6 minute, noii atacanți și-au făcut datoria
Păzea, vine Corvinul! 3 goluri în 6 minute, noii atacanți și-au făcut datoria
Drama trăită de noua campioană de la Wimbledon, cea mai tânără din ultimii 15 ani
Drama trăită de noua campioană de la Wimbledon, cea mai tânără din ultimii 15 ani
Edi Iordănescu, mesaj pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”E dependent!”
Edi Iordănescu, mesaj pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”E dependent!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Fotbalistul titular de la Campionatul Mondial în desfășurare a murit astăzi! Cauza decesului, tulburătoare: ”Nimeni nu se aștepta la asta”

Fotbalistul titular de la Campionatul Mondial în desfășurare a murit astăzi! Cauza decesului, tulburătoare: ”Nimeni nu se aștepta la asta”

Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway

Conor McGregor a rezistat doar 63 de secunde la revenirea în ring! Cum s-a încheiat meciul cu Max Holloway

80.000.000 de € pentru transferul starului de la FC Barcelona! Clubul îi pregătește un salariu astronomic

80.000.000 de € pentru transferul starului de la FC Barcelona! Clubul îi pregătește un salariu astronomic

Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram! Câți bani poate încasa Universitatea Craiova

Anderlecht a pus pe masă oferta pentru Ștefan Baiaram! Câți bani poate încasa Universitatea Craiova



Recomandarile redactiei
Reacția lui Leo Messi după ce a aflat că va înfrunta Anglia în semifinalele Mondialului
Reacția lui Leo Messi după ce a aflat că va înfrunta Anglia în semifinalele Mondialului
Păzea, vine Corvinul! 3 goluri în 6 minute, noii atacanți și-au făcut datoria
Păzea, vine Corvinul! 3 goluri în 6 minute, noii atacanți și-au făcut datoria
Edi Iordănescu, mesaj pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”E dependent!”
Edi Iordănescu, mesaj pentru fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB: ”E dependent!”
Drama trăită de noua campioană de la Wimbledon, cea mai tânără din ultimii 15 ani
Drama trăită de noua campioană de la Wimbledon, cea mai tânără din ultimii 15 ani
Fața la Joc, ACUM, la PRO TV și VOYO! Florin Gardoș și Virgil Stănescu sunt invitații lui Costin Ștucan
Fața la Joc, ACUM, la PRO TV și VOYO! Florin Gardoș și Virgil Stănescu sunt invitații lui Costin Ștucan
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Supercupa României la handbal masculin și feminin | Știm toate meciurile! Tragerea la sorți a fost LIVE pe Sport.ro
Supercupa României la handbal masculin și feminin | Știm toate meciurile! Tragerea la sorți a fost LIVE pe Sport.ro
S-a aflat cine va arbitra FCSB - Corvinul, în Supercupa României! Anunțul făcut de FRF
S-a aflat cine va arbitra FCSB - Corvinul, în Supercupa României! Anunțul făcut de FRF
CITESTE SI
Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO

stirileprotv Rochia îndrăzneață purtată de Camila Cabello la nunta lui Taylor Swift. Cum au reacționat fanii | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

stirileprotv Hubloul unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost rănit. VIDEO

Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

stirileprotv Un turist din Croația care venise cu fiul său la festivalul „Beach, Please!” a fost găsit mort în mașină, în Costinești

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!