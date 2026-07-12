După ce în sezonul trecut a cucerit din nou titlul în Liga Zimbrilor, Cupa și Supercupa României, ”eterna” campioană Dinamo începe pregătirile pentru ediția 2026-2027 din Liga Zimbrilor.

Totodată, ”dulăii” vor juca iarăși în grupele EHF Champions League.

Dinamo, gata de Liga Zimbrilor și Liga Campionilor

”💪O săptămână până la reunire!

Campionii se vor reuni pe 15 iulie pentru noul sezon competițional. Paulo Pereira a stabilit programul: 20 de zile de pregătire la București, 10 zile turneu de pregătire + meciuri în Portugalia, apoi linie dreptă până la primele meciuri oficiale: Supercupa României (21-22 august).

Până atunci sperăm să aflăm și programul din Machineseeker EHF Champions League”, a precizat pagina oficială CS Dinamo Handbal.