Reacția vestiarului dinamovist după mutarea lui Gnahore la FCSB. Cîrjan: „Mi-a zis altceva”

„Nu prea am mai vorbit cu el. Sincer, m-a surprins. Știam că nu vrea să joace în România decât la Dinamo. Așa spusese. Și-a schimbat decizia, iar acum ne vom duela. E decizia lui. Nu vreau să vorbesc eu prea multe despre asta. Sper să îl batem în meciul direct” , a spus Cătălin Cîrjan , la conferința de presă de la finalul partidei Dinamo - Farul 1-3.

Imediat după înfrângerea suferită în fața constănțenilor de la Farul, Cătălin Cîrjan a discutat despre decizia surprinzătoare a fostului său coechipier. Căpitanul formației din Ștefan cel Mare a recunoscut deschis că alegerea francezului în vârstă de 32 de ani a fost complet neașteptată pentru echipă, mai ales din cauza promisiunilor făcute anterior.

Salariu dublu la formația roș-albastră

Gigi Becali a confirmat mutarea. Patronul FCSB a dezvăluit detaliile financiare, subliniind că a fost o negociere rapidă, facilitată de absența unui impresar.

Potrivit finanțatorului, fotbalistul a primit un salariu lunar de 25.000 de euro, o sumă aproape dublă față de remunerația pe care o încasa în Ștefan cel Mare, plus prime substanțiale pentru performanțele europene.

„Gnahore a semnat, nu are defecte ascunse. I-am dat aproape dublu față de Dinamo, 25.000 de euro pe lună. O să-i dăm primă de Conference League, dacă ne calificăm. Îi dăm primă de Conference, iar, dacă nu ne calificăm, imediat după iar îi dăm acea primă de la noi. Oricum ia bani. N-a fost greu de convins, el a spus ce pretenții are. A negociat cu MM. A vrut 25.000-50.000 la prima de Conference League.

E un jucător pe care îl știm. El ghidona tot Dinamo la mijloc. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem? Știm sigur că ăsta e bun. Atunci, i-am spus lui Mihai: <<Ia Gnahore a dacă semnat vezi>>. Și nu semnase. El nici n-avea impresar ca să mai stai... L-am luat și gata”, a transmis patronul vicecampioanei.