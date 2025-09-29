Ce a spus Nelu Varga înaintea derby-ului cu ”U” Cluj: „N-am nicio emoţie”

CFR Cluj a avut un start slab de sezon și se află pe locul 13 în Superliga, după nouă meciuri jucate de formația ardeleană.

Echipa lui Andrea Mandorlini a înregistrat doar o victorie în acest start de sezon din Superliga, dar patronul echipei are mare încredere că „feroviarii” se vor redresa.



Nelu Varga, încrezător înaintea derby-ului cu ”U” Cluj



Nelu Varga a vorbit despre derby-ul de pe Cluj Arena și, chiar dacă formația sa se află pe ultimele locuri din Superliga, omul de afaceri a părut încrezător că CFR Cluj se poate impune.

Pe lângă asta, patronul „feroviarilor” a dezvăluit că nu are emoții în ceea ce privește calificarea în play-off.