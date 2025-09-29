Ce a spus Nelu Varga înaintea derby-ului cu ”U” Cluj: „N-am nicio emoţie”

Ce a spus Nelu Varga &icirc;naintea derby-ului cu &rdquo;U&rdquo; Cluj: &bdquo;N-am nicio emoţie&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj va juca derby-ul cu ”U” Cluj, luni, de la 21:00, iar partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

TAGS:
nelu vargaCFR ClujU ClujSuperliga
Din articol

CFR Cluj a avut un start slab de sezon și se află pe locul 13 în Superliga, după nouă meciuri jucate de formația ardeleană.

Echipa lui Andrea Mandorlini a înregistrat doar o victorie în acest start de sezon din Superliga, dar patronul echipei are mare încredere că „feroviarii” se vor redresa.

Nelu Varga, încrezător înaintea derby-ului cu ”U” Cluj 

Nelu Varga a vorbit despre derby-ul de pe Cluj Arena și, chiar dacă formația sa se află pe ultimele locuri din Superliga, omul de afaceri a părut încrezător că CFR Cluj se poate impune.

Pe lângă asta, patronul „feroviarilor” a dezvăluit că nu are emoții în ceea ce privește calificarea în play-off.

„Ce-mi doresc? Succes din partea echipei, mai ales că este un meci cu semnificaţii importante pentru Cluj Napoca. Mi-aş dori să câştigăm, îţi dai seama.

În ceea ce priveşte faptul că ne dorim să ajungem cât mai curând posibil pe podium, m-aş bucura din plin să se întâmple aşa. Este o bătălie lungă. În primul rând, îmi doresc ca jucătorii să fie sănătoşi, lotul să fie complet. Sunt ferm convins că, dacă va fi aşa, totul va fi în regulă.

Mai departe, ştiţi ce aşteptări am. Nu vreau să fiu deplasat acum, având în vedere poziţia pe care suntem. Dar n-am nicio emoţie, la ce lot şi ce antrenor avem, sigur, sigur vom fi acolo, în play-off. Important e să ajungem acolo, după aceea lucrurile devin mai rezolvabile”, a comentat Varga pentru GSP.

Clasamentul din Superliga 2025/2026

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO
Peisaj de iarnă la B&acirc;lea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
U Cluj - CFR Cluj, derby de la 21:00! Cu o victorie, trupa lui Andrea Mandorlini o depășește pe FCSB
U Cluj - CFR Cluj, derby de la 21:00! Cu o victorie, trupa lui Andrea Mandorlini o depășește pe FCSB
A venit nota de plată pentru B&icirc;rligea! Suma virată de Gigi Becali &icirc;n contul rivalei CFR Cluj
A venit nota de plată pentru Bîrligea! Suma virată de Gigi Becali în contul rivalei CFR Cluj
Anunțul făcut de Ioan Varga, după ce FIFA a dictat interdicție la transferuri pentru CFR Cluj
Anunțul făcut de Ioan Varga, după ce FIFA a dictat interdicție la transferuri pentru CFR Cluj
ULTIMELE STIRI
Metaloglobus &ndash; FC Botoșani, de r&acirc;sul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
Formația din La Liga, cu ochii pe C&icirc;rjan! Decizia luată de spanioli
Formația din La Liga, cu ochii pe Cîrjan! Decizia luată de spanioli
Florinel Coman &bdquo;fierbe&ldquo; &icirc;n Qatar: decizia antrenorului &icirc;i prelungește agonia
Florinel Coman „fierbe“ în Qatar: decizia antrenorului îi prelungește agonia
&rdquo;E moldovean cu pașaport rom&acirc;nesc, nu e surprinzător că e needucat!&rdquo; Derapaj grav al unui agent ucrainean &icirc;n cazul Blănuță
”E moldovean cu pașaport românesc, nu e surprinzător că e needucat!” Derapaj grav al unui agent ucrainean în cazul Blănuță
Imagini uluitoare de pe stadion, la Metaloglobus &ndash; FC Botoșani: peisajul, deprimant!
Imagini uluitoare de pe stadion, la Metaloglobus – FC Botoșani: peisajul, deprimant!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: Acum &icirc;l sun, dau 4,5 milioane de euro!

Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Young Boys din Europa League: &rdquo;Prima variantă &icirc;n meciurile tari&rdquo;

Uluitor! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Young Boys din Europa League: ”Prima variantă în meciurile tari”

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a &bdquo;roș-albaștrilor&rdquo; &icirc;n Superliga

FCSB - Oțelul Galați 1-0 | Abia a doua victorie a „roș-albaștrilor” în Superliga

Pe ce loc a urcat FCSB &icirc;n Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga după victoria cu Oțelul Galați

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: &bdquo;Are calitate și potențial! E de viitor!&rdquo;

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de un fotbalist de la FCSB: „Are calitate și potențial! E de viitor!”

Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Oțelul

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după FCSB - Oțelul



Recomandarile redactiei
Formația din La Liga, cu ochii pe C&icirc;rjan! Decizia luată de spanioli
Formația din La Liga, cu ochii pe Cîrjan! Decizia luată de spanioli
Metaloglobus &ndash; FC Botoșani, de r&acirc;sul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
Florinel Coman &bdquo;fierbe&ldquo; &icirc;n Qatar: decizia antrenorului &icirc;i prelungește agonia
Florinel Coman „fierbe“ în Qatar: decizia antrenorului îi prelungește agonia
Metaloglobus - FC Botoșani 0-1: gol validat după o analiză lungă &icirc;n camera VAR
Metaloglobus - FC Botoșani 0-1: gol validat după o analiză lungă în camera VAR
Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: &rdquo;Tu ești negru la față!&rdquo;
Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: ”Tu ești negru la față!”
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Varga a răbufnit după eșecul de la Botoșani: Parcă erau morți! Nu jucătorii l-au lucrat pe Mandorlini. Am &icirc;ncredere &icirc;n Mutu, e prietenul meu &nbsp;
Varga a răbufnit după eșecul de la Botoșani: "Parcă erau morți! Nu jucătorii l-au lucrat pe Mandorlini. Am încredere în Mutu, e prietenul meu" 
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol &icirc;n amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Regatul Unit vrea să &icirc;năsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

stirileprotv Regatul Unit vrea să înăsprească condițiile de ședere permanentă. Imigranții vor fi obligați să facă și ore de voluntariat

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Rezultate alegeri parlamentare &icirc;n Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de &rdquo;Patrioți&rdquo;

stirileprotv Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

stirileprotv Selena Gomez s-a căsătorit cu producătorul muzical Benny Blanco. Primele imagini de la ceremonia de poveste | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!