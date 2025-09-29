Ce a spus Nelu Varga înaintea derby-ului cu ”U” Cluj: „N-am nicio emoţie”

CFR Cluj a avut un start slab de sezon și se află pe locul 13 în Superliga, după nouă meciuri jucate de formația ardeleană.
Echipa lui Andrea Mandorlini a înregistrat doar o victorie în acest start de sezon din Superliga, dar patronul echipei are mare încredere că „feroviarii” se vor redresa.
Nelu Varga, încrezător înaintea derby-ului cu ”U” Cluj
Nelu Varga a vorbit despre derby-ul de pe Cluj Arena și, chiar dacă formația sa se află pe ultimele locuri din Superliga, omul de afaceri a părut încrezător că CFR Cluj se poate impune.
Pe lângă asta, patronul „feroviarilor” a dezvăluit că nu are emoții în ceea ce privește calificarea în play-off.
„Ce-mi doresc? Succes din partea echipei, mai ales că este un meci cu semnificaţii importante pentru Cluj Napoca. Mi-aş dori să câştigăm, îţi dai seama.
În ceea ce priveşte faptul că ne dorim să ajungem cât mai curând posibil pe podium, m-aş bucura din plin să se întâmple aşa. Este o bătălie lungă. În primul rând, îmi doresc ca jucătorii să fie sănătoşi, lotul să fie complet. Sunt ferm convins că, dacă va fi aşa, totul va fi în regulă.
Mai departe, ştiţi ce aşteptări am. Nu vreau să fiu deplasat acum, având în vedere poziţia pe care suntem. Dar n-am nicio emoţie, la ce lot şi ce antrenor avem, sigur, sigur vom fi acolo, în play-off. Important e să ajungem acolo, după aceea lucrurile devin mai rezolvabile”, a comentat Varga pentru GSP.
Clasamentul din Superliga 2025/2026