„Feroviarii” au doar opt puncte după primele nouă etape și caută un rezultat care să le redea speranța.

Antrenorul Andrea Mandorlini a vorbit la conferința de presă despre presiunea partidei, dar și despre situația medicală a lui Louis Munteanu.



Andrea Mandorlini a făcut anunţul despre Louis Munteanu!



Louis Munteanu, golgheterul echipei în sezonul trecut, rămâne incert. Atacantul de 23 de ani a lipsit în ultimele meciuri din cauza unei accidentări suferite la echipa națională și nu a bifat niciun minut pentru selecționata lui Mircea Lucescu.



„Louis e mai bine, dar trebuie să văd cum se simte înainte de meci. Mi-ar plăcea să fie cu noi, pentru că este important pentru echipă. Am recuperat câțiva jucători accidentați, însă Simao și Kamara rămân pe lista absenților. Vom decide în ziua meciului dacă Munteanu poate juca”, a spus Mandorlini.



Tehnicianul italian a vorbit și despre importanța duelului cu rivalii din oraș: „Derby-urile sunt meciuri speciale. Indiferent de clasament, jucăm mereu pentru victorie. Știm că suporterii așteaptă mult de la noi și vrem să le oferim un motiv de bucurie. Ne dorim cât mai multă lume în tribune. Din păcate, programul nu ajută, dar avem nevoie de sprijinul lor. Suporterii fac diferența în meciuri ca acesta.”



CFR Cluj, cu un start modest de sezon, are nevoie disperată de puncte, în timp ce U Cluj, cu 13 puncte, vizează un nou succes care să o mențină în prima jumătate a clasamentului.

