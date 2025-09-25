FIFA a anunțat că CFR Cluj a primit interdicție la transferuri pe o perioadă nedeterminată începând cu data de 19 septembrie.

Ioan Varga: "Până vineri plătim 400.000 de euro către Fiorentina și se deblochează transferurile"



Contactat de PRO TV, patronul Ioan Varga a anunțat că este vorba de o datorie de 400.000 de euro a lui CFR Cluj către Fiorentina pentru transferul lui Louis Munteanu.



Varga este convins că FIFA va ridica foarte rapid interdicția la transferuri a lui CFR Cluj, vineri urmând să efectueze respectiva plată către Fiorentina.



"Nu e niciun fel de problemă. Este o chestie juridică. Așa a fost la ei în conducere și a trebuit să facă asta, dar nu e nicio problemă pentru că m-am înțeles cu ei, iar săptămâna viitoare, până vineri, le fac plata.



E un rest de plată de 400.000 de euro. Se plătește și se deblochează transferurile. Nu e o problemă. Să nu tratăm cu stres pentru că nu e cazul. Eu sunt prieten cu cei de la Fiorentina, așa că nu sunt probleme", a spus Ioan Varga, pentru PRO TV.

