Mijlocașul în vârstă de 27 de ani nu a mai putut face deplasarea la Cluj după ce i s-a făcut rău chiar înainte de plecarea echipei. Fotbalistul a ajuns direct la spital, unde a efectuat mai multe investigații.

Victor Angelescu: „Credem că a luat un virus”

Victor Angelescu a oferit ultimele informații despre starea lui Dobre și a explicat că fotbalistul ar fi contactat un virus.

„I-a fost rău cu o zi înainte de meci, cu o zi înainte de a pleca la aeroport. Nu dormise bine, credem că a luat un virus, pentru că a făcut apoi toate testele de sânge.

Nu a putut să doarmă, se simțise rău și cu o zi înainte, la aeroport s-a simțit și mai rău. Apoi a fost direct la spital, a făcut analize. Din ce am înțeles, se simte mai bine acum și sperăm să revină la antrenamente.

Eu nu mă pricep, au ieșit anumite lucruri mai mărite din cauza virusului, acum ia un tratament și sperăm să fie OK”, a declarat Victor Angelescu, potrivit Prima Sport.

Rapid încă speră la Europa

Rapid București se pregătește acum pentru duelul cu FC Argeș, din etapa a noua a play-off-ului SuperLigii.

Giuleștenii mai păstrează șanse matematice pentru calificarea la barajul de Conference League, chiar dacă parcursul din play-off a fost unul dezamăgitor.

În acest sezon, Alexandru Dobre a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului. Mijlocașul a marcat 17 goluri în cele 40 de meciuri disputate pentru formația din Giulești.

Potrivit Transfermarkt, fotbalistul are o cotă de piață de 3,5 milioane de euro.