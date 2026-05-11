Reacția acționarului de la Hermannstadt după ce Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea: „Acum o săptămână zicea altceva”

După remiza obținută pe terenul celor de la Metaloglobus, scor 2-2, antrenorul oaspeților, Dorinel Munteanu, a luat prin surprindere pe toată lumea, precizând la interviurile de la finalul partidei că va părăsi echipa după meciurile de baraj pentru menținerea în Superliga.

Claudiu Rotar nu știa de intențiile tehnicianului. Finanțatorul clubului crede că „Neamțul” ar fi luat această decizie, deoarece ar fi pierdut autoritatea în fața lotului de jucători.

„Am auzit, dar nu am apucat să văd declarația lui. Ce pot să fac? Înseamnă că acolo ceva se întâmplă la echipă de și-a anunțat plecarea, ori a scăpat vestiarul de sub control… El știe. Acum o săptămână îmi spunea că face echipă puternică pentru anul viitor”, a transmis Rotar pentru Digisport.