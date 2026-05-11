Reacția acționarului de la Hermannstadt după ce Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea: „Acum o săptămână zicea altceva”

Claudiu Rotar a oferit o primă reacție după decizia lui Dorinel Munteanu de a-și anunța plecarea de la FC Hermannstadt, la finalul sezonului.

După remiza obținută pe terenul celor de la Metaloglobus, scor 2-2, antrenorul oaspeților, Dorinel Munteanu, a luat prin surprindere pe toată lumea, precizând la interviurile de la finalul partidei că va părăsi echipa după meciurile de baraj pentru menținerea în Superliga.

Claudiu Rotar nu știa de intențiile tehnicianului. Finanțatorul clubului crede că „Neamțul” ar fi luat această decizie, deoarece ar fi pierdut autoritatea în fața lotului de jucători.

„Am auzit, dar nu am apucat să văd declarația lui. Ce pot să fac? Înseamnă că acolo ceva se întâmplă la echipă de și-a anunțat plecarea, ori a scăpat vestiarul de sub control… El știe. Acum o săptămână îmi spunea că face echipă puternică pentru anul viitor”, a transmis Rotar pentru Digisport.

Dorinel Munteanu a ajuns la meciul 300 ca antrenor în Superligă
Un punct salvat in extremis la București

Egalul de luni seara nu o ajută prea mult pe Hermannstadt. Formația ocupă în prezent locul opt în play-out, cu 22 de puncte, poziție care duce la barajul pentru menținerea în prima ligă.

Gazdele au marcat prin Abbey (27) și Sabater (71), însă oaspeții au restabilit egalitatea de fiecare dată datorită lui Neguț. Ultimul gol al sibienilor a venit în minutul 83, atunci când șutul lui Neguț a lovit bara, a ricoșat în spatele portarului Nedelcovici și a intrat în poartă. În urma acestui rezultat, formația bucureșteană rămâne pe locul 10, cu 13 puncte, fiind deja retrogradată matematic.

