Meciul Oțelul Galați – UTA Arad , primul din etapa a 28-a, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, un rezultat care nu avantajează nicio echipă. UTA ocupă locul 8 (42 de puncte), în timp ce Oțelul se află pe locul 9 (41 de puncte).

Oțelul Galați - UTA 2-2, meci cu o nouă fază controversată

Soarta meciului se putea schimba în favoarea arădenilor pe final, la o nouă fază controversată din fotbalul românesc.

În minutul 83, Alin Roman a urmărit un balon în interiorul careului, a atins mingea, dar Paul Iacob a intrat prin alunecare și l-a pus la pământ pe jucătorul de la UTA.

Viorel Flueran a lăsat jocul să continue fără să acorde penalty în favoarea „Bătrânei Doamne”, în timp ce meciul nu a fost oprit nici de arbitrii aflați în camera VAR, Horia Mladinovici și Ovidiu Artene.

Explicația lui Marius Avram

La finalul partidei, fostul arbitru Marius Avram și-a expus opinia cu privire la faza controversată. Avram a transmis că brigada condusă de Flueran a greșit, iar UTA trebuia să beneficieze de o lovitură de pedeapsă.

„Cred că sunt mai multe elemente. În primul rând, nu sunt foarte sigur că n-a fost ofsaid la faza dinainte. Jucătorul (n.r.- Coman) are un impact asupra adversarului.

Dacă facem abstracție, pare că îl șterge cu piciorul, dar atacul e făcut de fundaș. Atacantul pune piciorul jos. Nu e o călcare evidentă, e o ștergere cu gheata. Dar e atac întârziat asupra adversarului, după ce atacantul lovește mingea.

Din punctul meu de vedere, e 11 metri, dacă nu a fost cumva ofsaid. Din moment ce au dat decizia repede, pot să presupun că au concluzionat că nu a fost nici ofsaid", a declarat Avram, potrivit digisport.ro.