După meciul decis de golul tânărului Yanis Pîrvu, FC Argeș și-a consolidat poziția a patra și a ajuns la 37 de puncte, doar trei sub liderul Universitatea Craiova. Pentru piteșteni urmează un meci contra ultimei clasate Metaloglobus.

Dani Coman, după FC Argeș - FCSB 1-0: "Nu i-am motivat cu declarația domnului Becali pentru că noi nu suntem echipă mică"



Dani Coman, președintele lui FC Argeș, le-a cerut jucătorilor 3 puncte și la meciul următor și a reacționat după declarațiile provocatoare făcute de Gigi Becali înaintea partidei.



"Ne-am făcut datoria, așa cum am promis. Terenul a arătat foarte bine. Am întâlnit o echipă foarte bună, dar am câștigat 6 puncte contra lor, ceea ce ne bucură foarte mult. Deocamdată, nu are nicio victoria de azi dacă nu vom câștiga următorul meci, cu Metaloglobus.



Nu i-am modificat cu declarația domnului Becali conform căreia echipele mici trebuie spulberate pentru că noi nu suntem o echipă mică. Suntem FC Argeș, avem o istorie. Nu suntem echipă mică, așa că nu ne-am simțit vizați. Suntem o echipă bună, am demonstrat și vom transfera în continuare", a spus Dani Coman.

Dani Coman: "Nu mai pleacă niciun jucător de la FC Argeș, indiferent de preț!"



În această iarnă, FC Argeș s-a despărțit de un singur jucător important din echipă, brazilianul Caio, vândut la Riga pentru 700.000 de euro. Dani Coman a anunțat ferm că aceasta va fi și singura plecare din această fereastră de mercato.



"Telefonul poate suna pentru orice jucător. Până la vară, nu se mai vinde niciun jucător pentru FC Argeș, indiferent de preț. Așa că mai bine să nu sune pentru că ne pierdem timpul", a mai spus Dani Coman.

