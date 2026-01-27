Formația patronată de Dan Șucu a scăpat pentru moment de emoțiile retrogradării, după ce Daniele De Rossi a făcut o treabă excelentă de la venirea sa.

Genoa se află pe locul pe poziția 13 în Serie A, la șase puncte de zona roșie.



Genoa îl vrea pe Amorim



Formația din Serie A își dorește să aducă fotbaliști de perspectivă la echipă și se orientează către talente din mai puțin urmărite de cluburile mari.

Acestea este și cazul lui Alexandro Amorim de Freitas Filho sau mai scurt Amorim, care se află pe lista lui Genoa, după cum informează TMW.com.

Mijlocașul brazilian a fost transferat în luna noiembrie a anului trecut în schimbul 310.000 de euro de către Alverca. Amorim a jucat deja 21 de partide pentru formația din Portugalia și a reușit două goluri.

Fotbalistul de 20 de ani care se află „sub lupa” lui Genoa este cotat la 2,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitate TRansfermarkt.com.

