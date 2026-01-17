Cele două echipe și-au dat întâlnire la Mioveni pe stadionul ”Orășenesc”, în etapa cu numărul 22 din sezonul regulat al Superligii României.



La capătul celor 90 de minute, piteștenii s-au impus cu 1-0, grație reușitei lui Yanis Pîrvu din minutul 28, din pasa lui Robert Moldoveanu.



Ilie Dumitrescu a pus-o la colț pe FCSB după eșecul cu FC Argeș: ”Mă uitam la Tavi Popescu, la Thiam, joc de uzură”



Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a analizat jocul campioanei și a ținut să puncteze faptul că formația dirijată de Elias Charalambous nu a impresionat deloc la Mioveni.



”Un joc solid al echipei conduse de Bogdan Andone. A cedat deliberat terenul, a acoperit foarte bine terenul, a câștigat dueluri, în nicio zonă FCSB nu a reușit să creeze dezechilibru, chiar dacă are jucători cu tehnică superioară, Olaru, Miculescu, Stoian.



Mă uitam și la Tavi Popescu, foarte puțin, n-a avut foarte multe minute la dispoziție. Thiam, la fel. În momentul în care nu câștigi dueluri, nu joci între linii... A fost un joc de uzură.



FCSB a avut doar o prezență bună în terenul adversarului, fără situații importante de gol, cu un joc destul de discret. Nu avea nicio șansă să câștige în seara asta”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.



FCSB a ajuns la șapte înfrângeri în campionat. Roș-albaștrii au bifat doar opt victorii și șapte rezultate de egalitate în 22 de etape.

