Amir Kiarash
Chiar dacă nivelul fotbalului românesc a scăzut, în continuare, în zona Golfului Persic, localnicii au un respect deosebit pentru jucătorii și antrenorii noștri.

romanii din zona arabaGeneratia de aur
România e o țară foarte iubită în Orientul Mijlociu! Periodic, primim confirmarea acestei realități de care sunt „vinovați“ ambasadorii noștri din sport, în această zonă a lumii.

Vorbim despre niște nume imense, precum regretatul Ilie Balaci, Anghel Iordănescu, Cosmin Olăroiu sau Răzvan Lucescu. Asta că să ne referim la antrenori. Pentru că și unii jucători, în frunte cu Mirel Rădoi – cât timp a activat la formații precum Al-Hilal sau Al-Ain – au întărit imaginea bună pe care arabii o au despre țara noastră.

Naționala de la World Cup 1994, cea mai iubită echipă românească din Orientul Mijlociu

Chiar zilele trecute, saudiții și-au arătat aprecierea pentru legendarul Anghel Iordănescu (75 de ani), incluzându-l într-un clasament onorant, după cum Sport.ro a arătat aici.

Acum, o pagină foarte populară în zona arabă, „Arhiva stelelor“, a ținut să amintească de cea mai iubită echipă românească în Orientul Mijlociu. Vorbim despre naționala pe care am avut-o, la Mondialul din 1994, în Statele Unite.

Arabii au publicat o fotografie cu primul 11 al tricolorilor, în marele meci cu Columbia, scor 3-1, în care Răducioiu (2) și Hagi au făcut spectacol pe „Rose Bowl“ din Pasadena. 

O echipă de stele, condusă de legendarul Iordănescu. Generalul Iordănescu“, au scris arabii în descrierea fotografiei în care au inclus și formula aliniată de România contra Columbiei.

