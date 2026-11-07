Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover

Dinamo, care nu mai pierduse în Superliga din prima etapă, de la 0-1 cu Petrolul, a cedat la Mioveni contra lui FC Argeș, formație aflată în partea inferioară a clasamentului. Golul decisiv a venit în minutul 90+1, când fundașul central Nikita Stoinov a gafat, pierzând mingea în fața lui Mamadou Mendy, care a înscris pentru 2-1. Imagini de la Mioveni. Ce au făcut Florin Răducioiu și Nuno Campos după FC Argeș - Dinamo 2-1 Meciul de la Mioveni a fost primul pentru Florin Răducioiu după revenirea la Dinamo. Fostul mare internațional a fost numit în funcția de Coordonator Dezvoltarea Academie și Parteneriate Internaționale, iar vineri seară a urmărit meciul din lojă. La finalul partidei, Răducioiu nu a stat de vorbă cu presa, însă a acceptat să facă poze cu câțiva copii prezenți la stadion.

Nuno Campos a fost și el solicitat la fotografii și autografe de numeroși suporteri. În ciuda eșecului, antrenorul lui Dinamo și-a găsit timp pentru fiecare dintre ei. Portughezul a refuzat însă un suporter care i-a cerut un autograf pe un tricou al lui FC Argeș. "Țin și cu FC Argeș, și cu Dinamo", i-a spus tânărul lui Campos, care a rămas ferm pe poziție: "Dacă nu e tricoul lui Dinamo, nu pot! Dar, dacă vrei, facem o poză".

Ce a spus Nuno Campos după eșecul cu FC Argeș ”Am început meciul cu o mare ocazie, după aceea nu am jucat deloc meciul nostru. N-am fost deloc noi, am intrat în jocul lor. Ne-am făcut jocul în repriza a doua. Față de meciul în ansamblu, poate să fie un rezultat incorect, dar le-am oferit practic o repriză adversarilor. (n.r. despre gafa lui Stoinov) Pierdem toți, câștigăm toți, asta e cel mai important lucru. E normal să apară din când în când aceste greșeli. Mai mult mă îngrijorează ce a fost în prima repriză. Asta a fost păcat, că nu a fost ce trebuie. Cred că rezultatul nu a fost corect pentru că ne-am creat mai multe ocazii. (n.r. despre Karamoko) Iau decizii în funcție de ce simt la antrenamente. Îmi place mult Karamoko și îmi plac și ceilalți. A fost o decizie tehnică, pentru că Diogo a jucat mai bine în alte meciuri. Cred că e clar că facem un sezon bun. Suntem mai în față decât ne-am așteptat, dar cel mai important este să simt ambiția jucătorilor. Dacă avem aceste lucruri, putem să câștigăm orice meci”, a spus Nuno Campos.

Articol recomandat de stirileprotv.ro Ce înseamnă dreptul de preempțiune. Cine are prioritate la cumpărarea unui teren și în ce condiții

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover