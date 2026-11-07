VIDEO Ce a făcut Florin Răducioiu după FC Argeș - Dinamo + de ce a refuzat Nuno Campos un suporter

Ce a făcut Florin Răducioiu după FC Argeș - Dinamo + de ce a refuzat Nuno Campos un suporter Superliga
SPORT.RO
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Dinamo a pierdut meciul contra lui FC Argeș, de la Mioveni, scor 1-2, iar echipa lui Nuno Campos riscă să piardă primul loc în ultima etapă din turul campionatului.

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Din articol

Dinamo, care nu mai pierduse în Superliga din prima etapă, de la 0-1 cu Petrolul, a cedat la Mioveni contra lui FC Argeș, formație aflată în partea inferioară a clasamentului. Golul decisiv a venit în minutul 90+1, când fundașul central Nikita Stoinov a gafat, pierzând mingea în fața lui Mamadou Mendy, care a înscris pentru 2-1.

Imagini de la Mioveni. Ce au făcut Florin Răducioiu și Nuno Campos după FC Argeș - Dinamo 2-1

Meciul de la Mioveni a fost primul pentru Florin Răducioiu după revenirea la Dinamo. Fostul mare internațional a fost numit în funcția de Coordonator Dezvoltarea Academie și Parteneriate Internaționale, iar vineri seară a urmărit meciul din lojă.

La finalul partidei, Răducioiu nu a stat de vorbă cu presa, însă a acceptat să facă poze cu câțiva copii prezenți la stadion.

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Nuno Campos a fost și el solicitat la fotografii și autografe de numeroși suporteri. În ciuda eșecului, antrenorul lui Dinamo și-a găsit timp pentru fiecare dintre ei.

Portughezul a refuzat însă un suporter care i-a cerut un autograf pe un tricou al lui FC Argeș. "Țin și cu FC Argeș, și cu Dinamo", i-a spus tânărul lui Campos, care a rămas ferm pe poziție: "Dacă nu e tricoul lui Dinamo, nu pot! Dar, dacă vrei, facem o poză".

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Ce a spus Nuno Campos după eșecul cu FC Argeș

”Am început meciul cu o mare ocazie, după aceea nu am jucat deloc meciul nostru. N-am fost deloc noi, am intrat în jocul lor. Ne-am făcut jocul în repriza a doua. Față de meciul în ansamblu, poate să fie un rezultat incorect, dar le-am oferit practic o repriză adversarilor. 

(n.r. despre gafa lui Stoinov) Pierdem toți, câștigăm toți, asta e cel mai important lucru. E normal să apară din când în când aceste greșeli. Mai mult mă îngrijorează ce a fost în prima repriză. Asta a fost păcat, că nu a fost ce trebuie. Cred că rezultatul nu a fost corect pentru că ne-am creat mai multe ocazii.

(n.r. despre Karamoko) Iau decizii în funcție de ce simt la antrenamente. Îmi place mult Karamoko și îmi plac și ceilalți. A fost o decizie tehnică, pentru că Diogo a jucat mai bine în alte meciuri. 

Cred că e clar că facem un sezon bun. Suntem mai în față decât ne-am așteptat, dar cel mai important este să simt ambiția jucătorilor. Dacă avem aceste lucruri, putem să câștigăm orice meci”, a spus Nuno Campos.

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