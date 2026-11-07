În vara anului 2018, Steven Gerrard a semnat un contract pe patru ani cu Glasgow Rangers și făcea, astfel, pasul către cariera de antrenor la seniori, după experiențele avute la echipele ”under” ale lui Liverpool.

Steven Gerrard, dorit în Championship, de Wrexam

Legenda ”cormoranilor” a avut prestații bune în Scoția, la echipa pentru care juca la acea vreme și Ianis Hagi, unde a avut un bilanț de 192 de meciuri conduse, în trei ani și jumătate de acord cu Rangers.

A urmat un parcurs de 40 de meciuri la Aston Villa, unde a stat doar un an, iar apoi, din iulie 2023 și până în ianuarie 2025, Steven Gerrard a mers în țările arabe, unde a pregătit-o pe Al-Ettifaq. Ultimele două aventuri nu au fost prea bune, iar după doi ani de pauză fostul mare fotbalist este pe cale să revină pe banca tehnică a unei echipe.

Steven Gerrard, fără contract de aproape doi ani

Însă, în tot acest timp nu a dus lipsă de oferte! La ora actuală, presa din Anglia anunță că de Steven Gerrard este interesată Wrexam, formație care se situează pe locul 16 în Championship (liga secundă din Anglia), din 24 de echipe. Are 17 puncte după 14 meciuri și are un avans de șapte lungimi peste primul loc sub linia roșie a retrogradării.

Se pare că oamenii din conducere iau în calcul înlocuirea lui Phil Parkinson și aducerea legendei lui Liverpool în locul acestuia.