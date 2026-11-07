Craiova, explicația punctajului-record din Conference League: „Nu toată lumea a fost atât de norocoasă!“

Pe cât de ghinionistă a fost Craiova atunci, pe atât de norocoasă a fost acum, în momentul tragerii la sorții, care a stabilit programul grupei pentru ediția 2026-2027 din Conference League. Și, spre lauda lor, oltenii și-au valorificat la maxim programul favorabil.

În campania anterioară, formația din Bănie a ratat accederea în prima fază eliminatorie din Conference League , în urma unei înfrângeri șocante, în ultima etapă. Atunci, la Atena, Craiova a condus cu 2-0 în meciul cu AEK și a avut 2-1, în minutul 90+7. Dar oltenii au părăsit terenul învinși, scor 2-3, după două goluri încasate, în minutele 90+8 și 90+15! Și, ca dezastrul să fie complet, jocul rezultatelor înregistrate în celelalte partide ale serii a făcut ca Universitatea să pice pe locul 25. Adică, prima poziție de sub linia calificării în play-off-ul optimilor!

În fotbal, ca și în viață, e o regulă nescrisă în ceea ce privește echilibrul care va exista mereu între situațiile norocoase și cele în care ghinionul lovește din plin. Cazul Universității Craiova e încă o confirmare, în acest sens.

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Universitatea Craiova, în grupul echipelor care n-au întâlnit adversare puternice până acum

În urma victoriei de joi, cu Egnatia (Albania), scor 2-0, Universitatea Craiova a ajuns la un punctaj-record pentru o echipă românească, în Conference League, după primele trei etape: 7! Succesul de joi a fost precedetat de victoria cu Inter Club d'Escaldes (Andorra), scor 3-1, și de remiza cu Getafe (Spania), scor 1-1.

Pornind de aici, analiștii de la Football Meets Data au atras atenția asupra unui amănunt ce ține de structura programului din primele trei runde. „Nu toată lumea a fost la fel de norocoasă, atunci când s-a stabilit acest program“, a remarcat sursa citată.

Concret, Craiova e în grupul echipelor care n-au avut până acum adversare din primele două urne valorice. Universitatea a dat, mai întâi, de Getafe, care a provenit din urna a 3-a, iar apoi de Inter Club d'Escaldes și de Egnatia, care s-au aflat în ultimele două urne valorice, cinci, respectiv șase.

Pentru Craiova, partea dificilă a programului urmează de acum înainte. Pentru că Brighton, formație pe care oltenii o vor întâlni în următoarea rundă, provine din urna a 2-a. În rest, Kairat (Kazahstan) s-a aflat în urna a 4-a, iar FC Copenhaga (Danemarca) a fost formația care a ieșit din prima urnă, în momentul tragerii la sorți.

Craiova, cu un picior în play-off-ul optimilor

Punctajul Craiovei de până acum, fără să ținem cont de numele adversarelor, i-a pus pe olteni într-o situație favorabilă. Potrivit analiștilor de la Football Meets Data, Universitatea are șanse de 98,7% să ajungă în play-off-ul optimilor printr-o clasare pe locurile 9-24. Iată celelalte procente trecute în dreptul grupării din Bănie, după rezultatele de până acum:

Calificarea în optimi: 51,2%

Calificarea în sferturi: 14,5%

Calificarea în semifinale: 3,9%

Calificarea în finală: 1%

Câștigarea trofeului: 0,3%

Meciurile rămase pentru Universitatea Craiova în grupa de Conference League