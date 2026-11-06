Înaintea meciului de la Mioveni, Dinamo pierduse un singur meci în Superliga, cu Petrolul în prima etapă, scor 0-1.

Câinii au pierdut în această etapă al doilea meci din campionat, din acest sezon, scor 1-2, cu FC Argeș.

Bogdan Andone, după victoria cu Dinamo: „Am avut ofertă de la FCSB”

Bogdan Andone a fost extrem de mulțumit de ce au arătat elevii săi în meciul cu Dinamo.

Antrenorul lui FC Argeș a dezvăluit că are o înțelegere cu oficialii piteștenilor să rămână, după ce a ales să nu părăsească echipa chiar dacă a avut o oferte din străinătate și de la FCSB.

„Cred că au fost două reprize total opuse, o primă repriză în care am reușit să stăm tactic bine și să marcăm, iar repriza a doua, cred că Dinamo e cea mai bună echipă ca dinamică, calitate de joc în ofensivă. Nu am mai reușit să avem dinamică și au pus presiune, și-au creat situații. Am avut nevoie de un plus de energie, care a venit după ce am făcut schimbările. Cred că Dumnezeu ne-a răsplătit, după această perioadă de neșansă. Ultima victorie a fost împotriva Craiovei, campioana en-titre.

Din păcate, în această perioadă lungă am făcut multe meciuri bune, chiar statistic am stat mai bine ca anul trecut. Probabil calitatea atacanților de anul trecut, cei care finalizau mai bine și erau mai eficienți. E o victorie extrem de importantă, care vine într-un moment important înainte de această pauză. Era nevoie de încredere pentru jucători, dar și pentru mine și suflarea argeșeană. Cum știți, Dinamo este cumva o mare rivală după acel baraj de retrogradare.

Eu am spus-o și la conferința de presă, am spus-o și în trecut, eu am avut oferte clare în vară și din străinătate am discutat, de la FCSB, știți bine discuția, din Cipru din TOP 3. Eu am vorbit cu președintele Dani Coman și am spus că rămânem și în acest sezon. Din punctul meu de vedere, eu nu voi pleca, mă așteptam să vină momente mai dificile la echipă.

Le-am spus băieților că sunt alături de ei. Doar împreună putem reuși, jucători, staff, suporteri. Dumnezeu ne-a ajutat în această seară, după o perioadă dificilă și am câștigat un meci foarte, foarte important”, a spus Bogdan Andone.

În urma acestei înfrângeri, Dinamo rămâne pe primul loc, dar poate pierde fotoliului de lider dacă Universitatea Craiova se va impune în fața lui CFR Cluj în această etapă.

De cealaltă parte, FC Argeș a urcat pe poziția a 11-a și are 15 puncte în 15 meciuri, în urma acestui succes obținut pe teren propriu.