Din carantina, direct in DERBY! Dinamo poate juca cu FCSB in semifinalele Cupei Romaniei fara sa mai aiba niciun meci pana atunci! Toate detaliile

LPF a decis oficial sa amane toate meciurile clubului Dinamo dupa ce un caz de coronavirus a fost depistat in cadrul clubului.

LPF a decis amanarea meciului Dinamo - Chindia, programat sambata aceasta, si toate partidele pe care clubul din Stefan cel Mare urma sa le joace in perioada urmatoare.

Directia de Sanatate Publica a demarat o ancheta epidemiologica, in care va stabili cu exactitate daca fotbalistii au intrat in contact cu magazionerul infectat.

In cazul in care se va confirma acest lucru, fotbalistii vor fi plasati in carantina, in cantonament, timp de 14 zile.

Fix dupa cele 14 zile, Dinamo are programat meciul tur din semifinalele Cupei Romaniei, impotriva FCSB-ului, iar 'cainii' risca sa dispute aceasta partida direct dupa ce vor iesi din izolare.

Partida tur din semifinalele Cupei este programata miercuri, 24 iunie.