Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a confirmat că brigada condusă de arbitrul Marcel Bîrsan a anulat eronat în minutul 24 un gol marcat de UTA în partida cu U Cluj, pierdută de „Bătrâna Doamnă” cu scorul de 0-2.

CCA a confirmat eroarea de arbitraj din UTA - U Cluj 0-2

CCA și-a argumentat poziția prin faptul că arbitrii VAR nu ar fi trebuit să intervină pentru a verifica o poziție de ofsaid premergătoare reușitei lui Marius Coman. Mai mult decât atât, CCA a transmis direct că inclusiv hotărârea de anulare a golului a fost greșită.

„Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza din minutul 24 din partida UTA Arad – U Cluj, din etapa 17 a Superligii.

Astfel, CCA face următoarele precizări:

După analizarea incidentului, Comisia Centrală de Arbitri clarifică faptul că arbitrii VAR nu ar fi trebuit să intervină în cazul acestei decizii factuale de offside.

Din cauza dificultății identificării piciorului stâng al fundașului pe gazon și a piciorului drept al atacantului aflat în aer, arbitrii VAR au fost ghidați către o decizie greșită.

După redesenarea liniilor, am concluzionat că atacantul se află aproape pe aceeași linie cu penultimul apărător și, prin urmare, golul echipei UTA Arad ar fi trebuit validat”, se arată în comunicatul emis de CCA, conform frf.ro.

Marius Avram, reacție categorică după UTA - U Cluj 0-2

Fostul arbitru Marius Avram a somat anterior Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) să ofere explicații în urma golului anulat pe motiv de ofsaid în partida UTA - U Cluj 0-2.

„Bătrâna Doamnă” reușise să deschidă scorul în minutul 24 prin Marius Coman, însă golul a fost anulat după intervenția VAR. Marius Avram a spus că „ochiometric” decizia pare a fi greșită, iar CCA trebuie să explice de ce liniile arată că nu a fost ofsaid.

„E o fază interesantă. Nimeni nu își dă seama prima dată ce se întâmplă acolo. Nu s-a întâmplat nimic în interiorul careului. Nu are nicio importantă direcția în care se îndreaptă mingea.

În primul rând, trebuiau să facă o proiecție la piciorul jucătorului care primește mingea. E un pic cu piciorul în spate, punctul la care se trage linie este acest picior în spate, el fiind în aer, îți imaginezi unde pică piciorul. Cealaltă linie se trage la piciorul stâng al fundașului.

Ei au atâtea camere și se vede, la camera din spatele porții se vede piciorul stâng al fundașului lui U Cluj. Apoi când prezintă imaginea de sus, noi presupunem că au tras bine liniile. Par liniile suprapuse, dacă e ofsaid, e milimetric. Ochiometric pare că s-a făcut o greșeală, e ciudată linia trasă.

Avram: „Obligatoriu CCA trebuie să vină cu o explicație!”

La o fază controversată, că există această controversă că par liniile foarte prost trase, ar fi foarte util ca cei de la Comisia Centrală să iasă și să ne arate cum au tras liniile, că am avut imaginile astea. Ne-am lămurit tot că un unghi greșit să schimbe perspectiva. Încurajez CCA-ul să facă acest pas.

Din ce se vede aici, e trasă greșit linia. E puțin pixelat acest zoom. Acest picior are linia prin fața lui, nu prin spate. Din ce văd aici, nu e trasă bine linia albastră. Revenim la ce am spus, ochiometric nu e ofsaid. Obligatoriu CCA trebuie să vină cu o explicație! Ori e o greșeală mare cum s-au tras liniile ori să ne spună de ce se vede așa ciudat”, a declarat Marius Avram, conform digisport.ro.

Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, UTA, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii. Au marcat Lukic (49) și I. Cristea (83).

„Şepcile roşii” au ajuns la 23 de puncte, ocupând acum locul 8. UTA se află pe locul 9, la o „lungime” distanță de ardeleni.

