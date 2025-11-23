Roș-albaștrii au rămas blocați în zona neutră a clasamentului, abia pe locul 10, iar vocile din fotbalul românesc sunt tot mai sceptice în privința șanselor echipei de a prinde "masa bogaților" în acest sezon.



Deși Stoian a deschis scorul rapid, prahovenii au revenit prin Sălceanu imediat după pauză, silind FCSB să se mulțumească cu un singur punct. Cu 21 de puncte acumulate, distanța față de locul 6 a crescut la patru lungimi, iar jocul prestat de elevii lui Elias Charalambous nu oferă perspective optimiste, în ciuda pauzei competiționale care ar fi trebuit să regleze mecanismele echipei.



"N-ai nicio scuză"



Prestația modestă a campioanei a fost taxată dur de oamenii din fotbal. Marius Baciu a analizat șansele la play-off și a fost tranșant, spunând că, în ritmul actual, acestea sunt nule. Fostul fundaș a atras atenția, la PrimaSport, că urmează dueluri de foc cu Steaua Roșie Belgrad și Farul Constanța, unde misiunea va fi infernală.



Basarab Panduru a plusat și a lansat un avertisment și mai sumbru, sugerând că roș-albaștrii ar trebui să privească cu teamă chiar și spre zona inferioară a clasamentului.



"La cum joacă acum, au probleme și în play-out. Meciul ăla cu Craiova, când ai bătut, nu ți-a dat moral?", a întrebat retoric Panduru.



Pentru FCSB urmează un adevărat tur de forță: deplasare la Belgrad în Europa League, urmată de meciul cu Farul și derby-ul orgoliilor cu Dinamo.

