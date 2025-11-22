"Bătrâna Doamnă" primește vizita "Șepcilor Roșii" într-un meci care pune față în față două echipe despărțite de doar două puncte în clasament.



Arena "Francisc Neuman" se pregătește pentru un nou episod dintr-o saga începută imediat după Al Doilea Război Mondial. UTA Arad, aflată pe locul 8, vrea să-și confirme statutul de forță pe teren propriu, acolo unde a transformat stadionul într-o adevărată fortăreață.



Arădenii au un parcurs solid acasă, singura sincopă din ultimele 13 apariții în fața propriilor suporteri fiind înregistrată pe 19 octombrie 2025, un 0-4 cu Oțelul Galați. În rest, UTA a bifat șase victorii și șase remize, demonstrând că știu să-și apere teritoriul.



De cealaltă parte, Universitatea Cluj, ocupanta poziției a zecea, vine la Arad cu temele făcute pentru deplasare. Clujenii au arătat că se simt confortabil departe de casă în actuala stagiune, palmaresul lor extern cuprinzând patru victorii, un rezultat de egalitate și doar trei înfrângeri.



Cifrele orgoliilor și duelul aerian



Partida se anunță una extrem de disputată și la nivel tactic. Oaspeții excelează la organizarea defensivă la fazele fixe, fiind echipa care a încasat cele mai puține goluri din astfel de momente statice, doar două. În ofensivă, pericolul vine de sus: statisticile indică șapte goluri marcate cu capul, un record în competiție pentru una dintre combatante.



Istoria confruntărilor directe este una bogată, sâmbătă urmând să se consume episodul cu numărul 72 în principala competiție internă. Balanța înclină în favoarea arădenilor, care au strâns 33 de victorii, față de cele 22 ale clujenilor, în timp ce 16 partide s-au încheiat nedecis.



Rivalitatea a început pe 8 decembrie 1946, când UTA se impunea categoric cu 4-0, grație "dublei" lui Bonyhadi și reușitelor semnate de Nicșa și Toth. Replica studenților a venit un an mai târziu, pe 19 octombrie 1947, când "U" câștiga cu 2-0. Cea mai severă diferență de scor rămâne cea din 11 noiembrie 1962, când tabela a "înghețat" la 5-0 pentru gazde.



Ultima dată când cele două s-au privit în ochi în SuperLiga a fost pe 19 iulie 2025, partida terminându-se la egalitate, 1-1, după golurile marcate de Capradossi și Zsóri.

