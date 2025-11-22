Adrian Mihalcea, antrenorul grupării UTA, a susținut că brigada condusă de arbitrul Marcel Bîrsan a comis două greșeli împotriva echipei sale în eșecul administrat de U Cluj (0-2).
Adrian Mihalcea contestă arbitrajul din UTA - U Cluj 0-2
Mihalcea a transmis că reușita lui Marius Coman din minutul 25 a fost anulată eronat, după intervenția VAR, pe motiv de ofsaid.
De asemenea, tehnicianul a considerat că la golul de 2-0 marcat de Iulian Cristea ar fi trebuit să fie acordat anterior un aut de poartă pentru formația sa.
„E o imagine clară. Din punctul meu de vedere, nu e nicio diferență între piciorul jucătorului nostru și cel al adversarului. Nu există a doua linie. Dar, una peste alta, a fost o partidă bună, cu două echipe care își doreau să câștige.
Nemeritat am pierdut, cred eu, după aspectul jocului. La golul doi al lor e aut de poartă clar, îl lovește pe Chipciu fără niciun fel de problemă.
Dar sunt mici aspecte ale jocului. Mi-a plăcut atitudinea băieților, din astfel de meciuri poți să crești. Cred că putem bate pe oricine", a declarat Mihalcea, conform digisport.ro.
Echipele din UTA - U Cluj 0-2
Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, UTA, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii. Au marcat Lukic (49) și I. Cristea (83).
„Şepcile roşii” au ajuns la 23 de puncte, ocupând acum locul 8. UTA se află pe locul 9, la o „lungime” distanță de ardeleni.
- UTA: Gorcea – Ţuţu (D. Barbu 66), Pospelov, Benga, Padula (Alomerovic 66) – Van Durmen (Sota Mino 86), L. Mihai – Tzionis (M. Coman 10), Alin Roman, V. Costache – Hakim Abdallah (F. Iacob 66). Antrenor: Adrian Mihalcea.
- U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Capradossi, Chipciu – D. Codrea (J. Cisse 87), G. Simion (D. Nistor 75) – Macalou, Bic, El Sawy (Orban 67) – Lukic. Antrenor: Cristiano Bergodi.
- Cartonaşe galbene: F. Iacob (31) / Chipciu (90), Gertomans (90+1).