Adrian Mihalcea, antrenorul grupării UTA, a susținut că brigada condusă de arbitrul Marcel Bîrsan a comis două greșeli împotriva echipei sale în eșecul administrat de U Cluj (0-2).

Mihalcea a transmis că reușita lui Marius Coman din minutul 25 a fost anulată eronat, după intervenția VAR, pe motiv de ofsaid.

De asemenea, tehnicianul a considerat că la golul de 2-0 marcat de Iulian Cristea ar fi trebuit să fie acordat anterior un aut de poartă pentru formația sa.

„E o imagine clară. Din punctul meu de vedere, nu e nicio diferență între piciorul jucătorului nostru și cel al adversarului. Nu există a doua linie. Dar, una peste alta, a fost o partidă bună, cu două echipe care își doreau să câștige.

Nemeritat am pierdut, cred eu, după aspectul jocului. La golul doi al lor e aut de poartă clar, îl lovește pe Chipciu fără niciun fel de problemă.

Dar sunt mici aspecte ale jocului. Mi-a plăcut atitudinea băieților, din astfel de meciuri poți să crești. Cred că putem bate pe oricine", a declarat Mihalcea, conform digisport.ro.

Echipele din UTA - U Cluj 0-2

Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, UTA, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii. Au marcat Lukic (49) și I. Cristea (83).

„Şepcile roşii” au ajuns la 23 de puncte, ocupând acum locul 8. UTA se află pe locul 9, la o „lungime” distanță de ardeleni.