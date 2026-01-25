Câți fani au fost prezenți la meciul FCSB - CFR Cluj 1-4

Câți fani au fost prezenți la meciul FCSB - CFR Cluj 1-4 Superliga
CFR Cluj s-a impus în fața lui FCSB, scor 4-1, într-un meci din runda a 23-a din Superliga.

Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 2, prin David Miculescu, în timp ce clujenii au înscris în finalul primei părți prin Aliev Alibek (41), Meriton Korenica (44'), dar și în repreiza a doua prn Andrei Cordea (49') și Lorenzo Biliboc (90+2').

Câți spectatori au fost prezenți în tribunele Arenei Naționale la FCSB - CFR Cluj

Pentru FCSB a fost frig și în jocul echipei, dar și în tribunele Arenei Naționale, pentru că echipa campioană a României a avut doar 5297 de spectatori, din informațiile Sport.ro.

Cu siguranță pe lângă vremea deloc ofertantă, fanii nu au vrut să vină la acest meci și din cauza jocului și a rezultatelor salbe ale echipei roș-albastre.

Cum au reacționat fanii FCSB-ului la finalul primei reprize 

FCSB a ratat în mai multe rânduri înainte ca CFR Cluj să egaleze, iar apărarea a trădat-o pe formația campioană.

Ardelenii au intrat în avantaj la pauză, scor 2-1, moment în care suporterii echipei patronate de Gigi Becali și-au arătat nemulțumirea și i-au huiduit pe fotbaliștii FCSB-ului, din informațiile Sport.ro.

Fanii campioanei României nu s-au îngrămădit pe Arena Națională la acest meci cu CFR Cluj, chiar dacă duelul cu echipa lui Pancu este extrem de importantă în economia luptei pentru un loc în play-off.

Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, Duarte, Pantea - Cisotti, Alhassan - Miculescu, Olaru, M. Toma - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Kiki, Lixandru, Politic, Radunovic, Oct. Popescu, A. Stoian, Thiam, D. Popa

Antrenor: Elias Charalambous

  • CFR Cluj: M. Popa - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Păun, T. Keita, Djokovic - Cordea, Aliev, Korenica

Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Masic, Muhar, Perianu, Fică, Sfaiț, Biliboc, Slimani

Antrenor: Daniel Pancu

