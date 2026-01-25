Câți fani au fost prezenți la meciul FCSB - CFR Cluj 1-4

Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 2, prin David Miculescu, în timp ce clujenii au înscris în finalul primei părți prin Aliev Alibek (41), Meriton Korenica (44'), dar și în repreiza a doua prn Andrei Cordea (49') și Lorenzo Biliboc (90+2').

Câți spectatori au fost prezenți în tribunele Arenei Naționale la FCSB - CFR Cluj



Pentru FCSB a fost frig și în jocul echipei, dar și în tribunele Arenei Naționale, pentru că echipa campioană a României a avut doar 5297 de spectatori, din informațiile Sport.ro.

Cu siguranță pe lângă vremea deloc ofertantă, fanii nu au vrut să vină la acest meci și din cauza jocului și a rezultatelor salbe ale echipei roș-albastre.