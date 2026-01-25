GALERIE FOTO Mihai Toma, ratare inexplicabilă în FCSB – CFR! Lui Gigi Becali nu îi va plăcea deloc

Mihai Toma, ratare inexplicabilă în FCSB – CFR! Lui Gigi Becali nu îi va plăcea deloc
FCSB și CFR Cluj se duelează în etapa cu numărul 23 din Superliga României, un meci important pentru o eventuală calificare în play-off.

Prima repriză s-a încheiat la egalitate. Roș-albaștrii au deschis scorul pentru David Miculescu după doar câteva minute, însă ardelenii au restabilit egalitatea pe finalul primei reprize, prin Alibek.

Ce ratare! Mihai Toma își trece în cont o ratare monumentală în FCSB - CFR

Mihai Toma a fost autorul unei ratări monumentale în prima repriză cu CFR Cluj. După o degajare lungă a lui Ștefan Târnovanu, mingea a fost deviată și a ajuns în careu la Miculescu, acesta a trimis în blocajul lui Mihai Popa, iar balonul a sărit la Mihai Toma.

Mihai Toma a șutat din prima în forță cu poarta goală, dar jucătorul under-21 de la FCSB a trimis mult peste poartă. Când și-a văzut ”isprava”, tânărul fotbalist și-a pus mâinile pe cap și a zâmbit amar. 

