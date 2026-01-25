Prima repriză s-a încheiat la egalitate. Roș-albaștrii au deschis scorul pentru David Miculescu după doar câteva minute, însă ardelenii au restabilit egalitatea pe finalul primei reprize, prin Alibek.

Mihai Toma a fost autorul unei ratări monumentale în prima repriză cu CFR Cluj. După o degajare lungă a lui Ștefan Târnovanu, mingea a fost deviată și a ajuns în careu la Miculescu, acesta a trimis în blocajul lui Mihai Popa, iar balonul a sărit la Mihai Toma.

Mihai Toma a șutat din prima în forță cu poarta goală, dar jucătorul under-21 de la FCSB a trimis mult peste poartă. Când și-a văzut ”isprava”, tânărul fotbalist și-a pus mâinile pe cap și a zâmbit amar.

