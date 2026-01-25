Prima repriză s-a încheiat la egalitate. Roș-albaștrii au deschis scorul pentru David Miculescu după doar câteva minute, însă ardelenii au restabilit egalitatea pe finalul primei reprize, prin Alibek.
FCSB și CFR Cluj se duelează în etapa cu numărul 23 din Superliga României, un meci important pentru o eventuală calificare în play-off.
Ce ratare! Mihai Toma își trece în cont o ratare monumentală în FCSB - CFR
Mihai Toma a fost autorul unei ratări monumentale în prima repriză cu CFR Cluj. După o degajare lungă a lui Ștefan Târnovanu, mingea a fost deviată și a ajuns în careu la Miculescu, acesta a trimis în blocajul lui Mihai Popa, iar balonul a sărit la Mihai Toma.
Mihai Toma a șutat din prima în forță cu poarta goală, dar jucătorul under-21 de la FCSB a trimis mult peste poartă. Când și-a văzut ”isprava”, tânărul fotbalist și-a pus mâinile pe cap și a zâmbit amar.
