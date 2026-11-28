Inter Miami, campioana en-titre a MLS, condusă de atacantul argentinian Lionel Messi, a fost eliminată, vineri, în primul tur al play-off-ului campionatului nord-american de fotbal de către formaţia Columbus Crew.

Lovitură pentru Lionel Messi! Inter Miami, OUT

Miami era nevoită să câştige după înfrângerea cu 3-0 suferită pe teren propriu în meciul de debut, prima rundă a playoff-urilor desfăşurându-se în sistemul „cel mai bun din trei meciuri”.

Însă echipa din Florida a pierdut cu 0-1, în urma unui gol marcat în prelungiri de uruguayanul Santiago Rodriguez (90+2).

Această eliminare este a doua pentru Lionel Messi, care a venit la Inter Miami în 2023.

Anul trecut, el a câştigat MLS cu Miami, adăugând un trofeu la colecţia sa incredibilă (care include, printre altele, un titlu mondial în 2022, patru trofee Liga Campionilor cu FC Barcelona şi zece titluri în La Liga, campionatul spaniol).

Messi este cel mai bun marcator al sezonului regulat, cu 26 de goluri, şi rămâne favoritul la titlul de cel mai bun jucător al sezonului.

Nicio echipă nu a reuşit să-şi păstreze titlul în MLS de la Los Angeles Galaxy în 2012.

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