Doi jucători transferați gratis, în Elveția și Arabia Saudită

Din cei 11 fotbaliști aleși în Echipa sezonului 2025-2026 din Liga 1, doar doi s-au transferat în străinătate, dar ambii au plecat liberi de contract, după ce și-au terminat contractele. Dacă portarul Gertmonas a ajuns într-un campionat de rang secund din Europa, la o echipă de renume, care a reușit să se salveze de la retrogradare fără emoții, stoperul Boateng a fost legitimat la un club de jumătatea a doua a clasamentului din Arabia Saudită, un campionat bogat, dar cu o valoare sportivă îndoielnică.

Deși s-a vorbit de interesul mai multor echipe pentru Mora, Romanchuk, Macalou, Mekvabishvili, Korenica, Al-Hamlawi și Lukic, nu există o ofertă oficială concretă. Propunerile întârzie să fie înaintate, probabil, fie din cauza prețului ridicat cerut de echipele românești în raport cu nivelul campionatului, fie pentru că sumele sunt considerate nerealiste în relația cu valoarea jucătorilor.

De asemenea, jucătorii plecați pe bani, respectiv Darius Olaru (de la FCSB la Union SG / 3 milioane de euro), Alexandru Ișfan (de la Farul la Oviedo / 800.000 de euro), Tobias Christensen (de la Rapid la Wieczysta / 700.000 de euro), Tidiane Keita (de la CFR Cluj la Ordabasy / 500.000 de euro), Matei Ilie (Kasimpașa / 500.000 de euro), Leo Bolgado (de la CFR Cluj la Petro Luanda / 350.000 de euro) și Conrado (de la Oțelul la Radomiak / 100.000 de euro), au fost achiziționați pe sume care de obicei se plătesc pentru juniori în Vestul Europei.

Echipa sezonului 2025-2026 în Liga 1:

Portar

Edvinas Gertmonas (Universitatea Cluj / 24 de jocuri) - s-a transferat gratis la Servette FC Geneva

Fundași

Carlos Mora (Universitatea Craiova / 29 jocuri) - a rămas la Craiova și a evoluat în cinci meciuri din acest sezon (1 în Supercupă, 1 în Liga 1 și 3 în preliminariile Champions League)

Kennedy Boateng (FC Dinamo / 38 jocuri) - s-a transferat gratis la Al Fateh SC, locul 11 în sezonul precedent din Saudi Pro League

Oleksandr Romanchuk (Universitatea Craiova / 32 jocuri) - a rămas la Craiova și a evoluat în cinci meciuri din acest sezon (1 în Supercupă, 1 în Liga 1 și 3 în preliminariile Champions League)

Raul Opruț (FC Dinamo / 39 jocuri) - a rămas la Dinamo și a jucat 1 meci (1 în Liga1)

Mijlocași

Issouf Macalou (Universitatea Cluj / 37 jocuri) - a rămas la Cluj și a jucat în patru meciuri (1 în Liga 1, 1 în Supercupă și 2 în preliminariile Europa League)

Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova / 33 jocuri) - a rămas la Craiova și a jucat în cinci meciuri (1 în Liga 1, 1 în Supercupă și 3 în preliminariile Champions League)

Cătălin Cîrjan (Dinamo / 38 jocuri) - a rămas la Dinamo și a jucat 1 meci (1 în Liga 1)

Meriton Korenica (CFR 1907 Cluj / 39 jocuri) - a rămas la CFR Cluj și a jucat un meci (1 în Liga 1)

Atacanți

Assad Al-Hamlawi (Universitatea Craiova / 33 jocuri) - a rămas la Craiova și a jucat în patru meciuri (1 în Supercupă și 3 în preliminariile Champions League)

Jovo Lukic (Universitatea Cluj / 32 jocuri) - a rămas la Cluj, dar nu a apucat să joace încă pentru club în noul sezon, fiind în vacanță după participarea la CM 2026