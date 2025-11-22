Alexandru Pașcanu, fundaș central și om de bază în sistemul lui Costel Gâlcă, s-a accidentat la antrenament și nu va juca în partida cu CFR Cluj, programată duminică, 23 noiembrie, de la ora 20:30 (LIVE TEXT pe Sport.ro).

OUT! S-a accidentat ratează derby-ul CFR Cluj - Rapid

Clubul giuleștean a anunțat că Pașcanu a suferit o entorsă la glezna piciorului drept, iar luni va efectua investigații suplimentare pentru a se stabili perioada exactă de recuperare. Rapid i-a transmis fundașului și un mesaj de încurajare: „Multă sănătate și recuperare rapidă, Alex!”.

Accidentarea vine într-un moment excelent pentru jucător, care marcase etapa trecută în victoria cu FC Argeș și bifase 12 meciuri și două goluri în acest sezon.

Pentru duelul cu CFR, Costel Gâlcă va miza cel mai probabil pe cuplul Lars Kramer – Denis Ciobotariu, în condițiile în care Leo Bolgado și Cristian Ignat sunt soluțiile de rezervă (Ignat încă se recuperează după o accidentare la umăr).

CFR Cluj – Rapid se joacă duminică, de la 20:30, în Gruia, în etapa 17 din Superligă.

