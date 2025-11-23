Daniel Pancu, chemat de galeria Rapidului după CFR Cluj - Rapid 3-0

După 0-0 la pauză, CFR Cluj s-a impus clar după ce a înscris de trei ori în repriza secundă. Dubla lui Andrei Cordea și golul lui Meriton Korenica i-au adus formației din Gruia a doua victorie consecutivă și i-au provocat liderului Rapid doar al doilea eșec din acest sezon.



Imediat după meci, Daniel Pancu a fost chemat la salut de galeria Rapidului. Legenda din Giulești a acceptat, a mers aproape de peluză și a dat din mână în timp ce suporterii înjurau rivala Steaua.



Antrenorul lui CFR Cluj a salutat și fanii de la tribune, iar galeria Rapidului a insistat cu clasica scandare "Panco Italiano".



Pancu are un bilanț excelent la CFR Cluj până acum: două meciuri, două victorii, iar ardelenii au ajuns la 19 puncte în 17 etape. Distanța față de locul 6, ultimul care duce în play-off, este acum de 7 puncte.

