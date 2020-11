Debut de VIS pentru Mitrea la nationala! A fost titular la 33 de ani si a marcat pentru 1-0

Bogdan Mitrea s-a intors in vara in Liga 1 si a semnat pentru Sepsi.

Mitrea a fost chemat in premiera la nationala de Radoi pentru meciurile lunii noiembrie cu Belarus, Norvegia si Irlanda de Nord.



Fundasul-golgeter s-a batut pentru titlul de cel mai bun marcator al campionatului in perioada in care juca la Viitorul. S-a facut remarcat rapid pentru calitatile sale ofensive si in tricoul Romaniei. In minutul 11, a marcat pentru 1-0 in fata Belarusului.



Inainte sa semneze cu Sepsi, Mitrea a jucat pentru Spartak Trnava din Slovacia, dar si pentru Doxa si AEL Limassol din Cipru. Mitrea a fost sub contract cu FCSB in sezonul 2016-2017.