Il mai tineti minte pe Mitrea? :) Becali l-a dat afara pe usa din DOS, dar a ajuns golgheter la echipa sa! Fundasul roman traverseaza o perioada excelenta in cariera

Bogdan Mitrea e golgheter la echipa sa.

Fostul fundas de la FCSB, Bogdan Mitrea evolueaza in acest moment pentru Spartak Trnava, in campionatul Slovaciei si a marcat un gol in ultima partida in deplasare, impotriva celor de la SKF Sered, meci pierdut cu 2-1 de Trnava.

Bogdan Mitrea a ajuns la 6 goluri marcate pentru Trnava in acest sezon in 6 meciuri si este al doilea marcator din campionatul Slovaciei.

Bogdan Mitrea are parte de cea mai buna perioada din cariera. Romanul a fost transferat in vara de Trnava si este deja capitanul echipei. Trnava ocupa locul 4 in acest moment cu 17 puncte dupa 12 meciuri in campionatul Slovaciei.

Gigi Becali l-a dat afara de la FCSB dupa doar noua meciuri, dupa ce l-a adus din postura de jucator liber de contract. A jucat timp de 6 luni pentru vicecampioana Romaniei, insa nu l-a convins pe Becali sa il pastreze.

350.000 de euro este cota lui Mitrea pe transfermarkt in acest moment.