”Petru Neagu, primul gol în România”, titrează azi site-ul oficial al Federației Moldovenești de Fotbal, care îi dedică un material atacantului lui Dinamo:

”Atacantul moldovean Petru Neagu a reușit să înscrie primul său gol pentru Dinamo București, unul dintre cele mai titrate cluburi de fotbal din România.

În meciul din Superliga României împotriva celor de la Sepsi, Neagu a intrat pe teren în minutul 72. După doar două minute, el a egalat pentru Dinamo, partida încheindu-se cu scorul de 1-1. Atacantul de 24 de ani a fost cel mai bine notat jucător al echipei sale.

Amintim că fostul internațional moldovean de tineret, Petru Neagu a semnat cu Dinamo București în ianuarie 2024.

Format la Academia de juniori a italienilor de la Torino, Petru Neagu a evoluat în prima ligă a campionatului din Moldova, la Zimbru Chișinău (72 meciuri / 5 goluri / 11 pase decisive) și în ultimii doi ani pentru FC Bălți (45 meciuri / 8 goluri / 11 pase decisive)”.

Eroul "câinilor" a făcut anunțul, după egalul cu Sepsi: "Sper să ajung la națională" + ”Dinamo este și va fi mereu ceva special”

"Acțiunea golului a fost bună, am primit pasa de la colegul meu, m-a simțit Ahmed Bani din spate, a lăsat mingea și eu am marcat.

Am avut nevoie de minute și de încredere în mine, iar golul este foarte important pentru moralul meu.

Nu mi s-a spus nimic înainte de meci. Am avut o accidentare care m-a ținut departe de echipă ceva timp, dar am intrat pe teren, m-am folosit de minutele oferite de antrenor și am livrat.

Dinamo este și va fi mereu ceva special.

Am avut un start dificil cu CFR, ne-am recuperat și am reușit să luăm un punct în acest meci dificil. Avem un colectiv foarte bun, suntem prieteni toți cu toți.

Nu mi-am trasat un obiectiv personal specific; sper să prind cât mai multe minute și să ajung la echipa națională (n.r - naționala Moldovei)", a declarat Petru Neagu, marcatorul golului egalizator al lui Dinamo în 1-1 cu Sepsi.