Tipic și specific! Mihai Stoica a ieșit la atac după ce a auzit declarațiile lui Bogdan Mitrea: „Săracul, la noi tremura și la încălzire”

Cele două echipe au plecat cu câte un punct în urma duelului de pe Arena Națională. Pentru vicecampioana României au marcat Dawa, în minutul 8, și Șut, în minutul 39, în timp ce Nistor și Mitrea au fost autorii golurilor marcate de ardeleni în minutul 26, respectiv 88.

Marcatorul golului egalizator s-a bucurat pentru reușita sa, iar la final a și dezvăluit că simte că și-a luat un fel de „revanșă”, în condițiile în care nu a plecat așa cum și-ar fi dorit de la FCSB. Fundașul a și evidențiat că e încântat de faptul că a reușit să marcheze împotriva fostei echipe, de fiecare dată purtând tricoul unei alte echipe, când a jucat și la Sepsi și Universitatea Craiova.

Mihai Stoica, atac în stilul caracteristic

Oficialul grupării care a încheiat sezonul pe locul secund a ascultat declarațiile lui Bogdan Mitrea și a ieșit la atac, așa cum a făcut-o și în alte rânduri cu alți jucători care au trecut pragul echipei. Mihai Stoica a încercat să îi „întoarcă răutatea” fundașului, astfel că a lăsat de înțeles că în perioada în care evolua la FCSB nu era nici de nivelul Ligii a 3-a.

„Am văzut că Mitrea e bucuros şi se răzbună împotriva noastră… Ok, a marcat, bravo lui dar nu înţeleg ce motiv are de răzbunare. Că pe la noi săracul nu putea să marcheze nici măcar jucător de divizia C când am jucat cu Suceava. Am fost foarte bucuros când am aflat că vine la noi, am zis a jucat la Ascoli, dar după la noi… săracul… la noi tremura şi la încălzire!

Unii sunt pentru presiune, alţii sunt pentru echipe din astea care nici aşa, nici aşa. Dacă erai mare sculă şi te dădea cineva afară, dar când tu… Mă rog…”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Bogdan Mitrea a jucat la FCSB din iulie 2016 până în ianuarie 2017, având 9 meciuri bifate în tricoul vicecampioanei României.

Ce a declarat Bogdan Mitrea după golul dat cu FCSB

„Plecăm cu un punct, e a treia oară când dau gol împotriva lor. Mă bucur de fiecare dată, e așa o mică revanșă. Sunt de acord cu el (n.red. Nistor), Sabău e omul care a reușit să ne adune, să ne dea o direcție, să creeze o identitate. Vrem să pasăm, consider că și azi am încercat să jucam fotbal, nu am bâlbâit mingea, le-am pus probleme.

Ne simțim puternici și vrem să creștem de la meci la meci. Dacă marcau acolo era mult mai dificil. Noi am riscat în a doua repriză, dar așa e cu FCSB. Goluri ușoare, dar asta este, suntem bucuroși că am egalat”, a declarat Mitrea.