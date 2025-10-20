Fostul selecționer a comentat spusele lui Dumitru Dragomir, care a susținut în mai multe rânduri că FCSB este adevărata continuatoare, și a trimis săgeți către tabăra condusă de Gigi Becali, amintind că justiția a dat deja o decizie clară în favoarea Clubului Sportiv al Armatei.



Invitat să comenteze afirmația fostului șef al LPF, care spunea că știe ce acte a semnat la vremea respectivă, Pițurcă a indicat că adevărații vinovați pentru confuzia creată sunt chiar oficialii fotbalului din acea perioadă, printre care și Dragomir.



"Federația și Liga au greșit"



Fostul mare atacant, un susținător declarat al CSA Steaua, consideră că întreaga problemă a pornit de la o eroare fundamentală comisă de forurile conduse atunci de Mircea Sandu și Dumitru Dragomir: transferul numelui în plin sezon competițional.



Pițurcă a explicat de ce argumentul lui Dragomir nu stă în picioare și de ce decizia instanței este singura care contează.



"Știe dânsul ce a semnat. Știu și eu foarte bine. De fapt a fost o greșeală atunci, și a Federației, și a Ligii. Nu avea voie să treacă Steaua în dreptul lui Gigi Becali în timpul campionatului. Trebuia să treacă campionatul să se întâmple lucrul ăsta, însă nu eu, nu domnul Dragomir, nimeni nu a rezolvat acest lucru, ci cei care au rezolvat speța. Dacă judecătorul a spus că adevărata Steaua e Steaua armatei, trebuie să credem în lege și să facem ceea ce trebuie, ce spune legea", a transmis Victor Pițurcă, potrivit as.ro.

