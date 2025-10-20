În prelungirile primei reprize, la scorul de 0-0, Andres Sfait a avut o reacție nervoasă care i-a produs pagube unui fotoreporter aflat la marginea terenului.
Imagini cum rar se văd la Petrolul - CFR: Sfait, aproape să faci bucăți un laptop
La un atac al lui CFR Cluj, Sfait nu a reușit să îl depășească pe Robert Sălceanu și a pierdut posesia. Jucătorul în vârstă de 20 de ani al ardelenilor și-a vărsat nervii pe un panou publicitar aflat în spatele porții. Panoul lovit cu piciorul de Sfait a căzut peste laptopul unui fotoreporter.