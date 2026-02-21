Como a dispus sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, de Juventus, în etapa a 26-a din Serie A.

Mergim Vojvoda a deschis scorul pentru oaspeţi, la Torino, înscriind în minutul 11. Avantajul echipei lui Fabregas a fost majorat de Maxence Caqueret, în minutul 61. Gazdele, în ciuda schimbărilor efectuate de Luciano Spalletti (foto), nu au reuşit să revină pe tabelă şi Juventus – Como s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 2-0.

Potrivit news.ro, în urma rezultatului de astăzi, Como s-a apropiat de Juventus în clasament. Torinezii sunt pe locul 5, cu 46 de puncte, iar Como e a 6-a, cu 45 de puncte.

Înfrângerea de astăzi a adâncit criza incredibilă prin care trece „Bătrâna Doamnă“. În ultimele cinci întâlniri, în Serie A, în Coppa Italia și în Champions League, Juve a înregistrat un egal și patru înfrângeri!

Ultimul succes al torinezilor datează din 1 februarie, de la un meci câștigat cu Parma, în Serie A, scor 4-1, în deplasare.