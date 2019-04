De la "vreau 30 de milioane, jucator de Barca sau City" la "pierdea toata mingile, nu stam dupa el"! Becali a facut praf jucatorul pentru care a anuntat ca a primit oferta din Anglia

In doar 2 ore, discursul lui Gigi Becali s-a schimbat la 180 de grade!

FCSB a castigat cu 2-0 in fata celor de la Sepsi si spera in continuare la titlu. Inaintea partidei, patronul Gigi Becali a anuntat ca a fost sunat sa fie intrebat de modul in care poate fi cumparat Olimpiu Morutan.



"Da, ma, da, m-a sunat cineva ca nu stiu ce Anglia... Am zis, nu il vand pe Morutan acum. Si ce sa imi dea? Imi dau 30 de milioane? Ei au zis ca nu ar fi o problema, sa il vada.



Nici ei nu dau 30 de milioane si nici eu nu il vand la ora asta. Nu da nimeni cat vreau pe Morutan ca nu sunt nebuni. 30 de milioane vreau. Eu zic ca face mai mult, dar nu acum. Acum nu merita nici 3 milioane. Valoarea lui, adica geniul lui pe care il are in cap si in picioarele lui valoreaza 100 de milioane de euro. N-a implinit inca 20 de ani. Morutan o sa fie de talia aia, Real, Barcelona, City. O sa spuna lumea ca sunt nebun, dar eu va spun ce comentez cu ei. Nu da nimeni acum. Deranjez pe cineva ca spun asta? Eu asta vorbesc cu ei. 20, 30, 50 de milioane de euro. Bat campii. Bine, o sa vedem cine bate campii" a declarat Becali inaintea partidei cu Sepsi.

Criticat dupa meci

Morutan a inceput pe banca partida cu Sepsi, insa a fost introdus in minutul 17, dupa accidentarea lui Pintilii. A rezistat pe teren doar pana la pauza cand a fost inlocuit. Becali l-a criticat fara nicio ezitare pe cel despre care spunea cu 2 ore inainte ca vrea 30 de milioane de euro.

"Morutan a fost schimbat pentru ca anul asta nu stam dupa el. Noi avem de castigat un campionat acum, nu mai e timp de promovat jucatori. La anul da, o sa aiba timp. Morutan nu e problema noastra acum, nu conteaza daca il afecteaza sau nu. Dar nu are de ce sa-l afecteze daca e baiat destept, ca intelege si el ca era in plus, pierdea toate mingiile. Nu poti sa iei campionatul cu copii" a spus Becali dupa partida.