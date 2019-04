Raspunsul neasteptat al lui Hazard cand a fost intrebat despre plecarea la Real Madrid! Cei de la Chelsea sunt disperati: "E imposibil sa gasesti altul ca el!"

Eden Hazard a reusit o dubla superba care a dus-o pe Chelsea pe locul 3 in Premier League.

Chelsea a castigat cu 2-0 luni seara impotriva celor de la West Ham gratie unei evolutii de senzatie a lui Eden Hazard. Mijlocasul belgian a deschis scorul in prima repriza dupa o faza superba in care a driblat toti adversarii care i-au iesit in cale, pentru ca pe finalul partidei sa risipeasca orice emotie.

Intrebat dupa meci despre informatia anuntata de presa din Spania ca urmeaza sa semneze in zilele urmatoare un contract pe 6 ani cu Real Madrid, Hazard a spus: "Ei gresesc (cei care spun asta). Acum sunt concentrat la Chelsea pana la finalul sezonului. Vreau sa terminam in primele 4, sa castigam Europa League, mai avem multe de facut si apoi vom vedea.



In acest moment avem o perioada buna. Am castigat 3 meciuri la rand si este bun pentru mental sa continuam intr-un asemenea mod. Primul gol a fost special. Am luat mingea si atunci cand pot sa avansez, incerc sa o fac iar cand intru in careu este dificil pentru fundasi sa imi ia mingea pentru ca risca un penalty. Cred ca am avut si putin noroc la final la sut, dar a fost un gol frumos" a spus Hazard.

Sarri e disperat sa-l pastreze

In ciuda declaratiei lui Hazard, totul indica spre transferul acestuia la Real Madrid. Maurizio Sarri a facut un apel catre conducerea clubului dupa o noua prestatie fantastica a belgianului: "Din punct de vedere tehnic, nu ne permitem sa-l pierdem. De asemenea, (nu ne putem permite) si pentru ca e imposibil sa gasesti un alt Hazard.



In acest moment nu exista un astfel de jucator, nivelul este atat de ridicat. Trebuie sa iei 2 jucatori pentru a ajunge la nivelul lui Hazard. Asa ca eu sper ca Hazard sa ramana aici, altfel va trebui sa incercam ceva diferit. Sunt convins ca cei de la club nu vor sa-l vanda, insa trebuie respectata decizia lui, desigur. Sezonul urmator este ultimul din contractul sau. Daca vrea sa aiba o alta experienta, vom respecta acest lucru. Vom incerca, desigur, orice metoda pentru a-l convinge sa ramana, insa nu este deloc usor" a declarat Sarri.