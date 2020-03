"Va promit ca nu ma opresc aici!" Andrei Cristea, entuziast dupa ce i-a executat pe Dinamo! Numar URIAS de goluri in Liga 1 pentru atacant

Andrei Cristea le-a adus victoria moldovenilor cu un gol marcat in minutul 85 si a ajuns la golul cu numarul 105 in Liga 1. Atacantul nu are de gand sa se opreasca aici si promite ca mai are multe goluri de marcat.

"Suntem enorm de fericiti pentru aceasta victorie. Este al 3-lea meci intr-o saptamana si al 6-lea in aceasta reconstructie. Ma bucur ca echipa arata ca are calitate si usor usor incepem sa punem probleme si adversarilor puternici. Construim, punem caramida peste caramida. Ne bucuram ca ne-am calificat in Cupa, am batut Dinamo care nu mai are nevoie de prezentare. Urmeaza meciul cu Viitorul si sper sa facem inca un meci bun.

Aceasta victorie ne da un moral extraordinar. Ma bucur ca reusesc sa inscriu goluri decisive si va promit ca nu ma opresc aici", a spus Andrei Cristea la finalul partidei.