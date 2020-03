Poli Iasi s-a impus in fata lui Dinamo cu 1-0, multumita golului reusit in minutul 85 de Andrei Cristea. Cu aceasta reusita, atacantul moldovenilor a ajuns la 105 goluri in Liga 1, fiind cel mai bun marcator dintre jucatorii activi.

"Dau si eu o bere, da si el o bere. Eu ii dau lui, el imi da mie.", a spus Cosmin Frasinescu la finalul partidei.

Frasinescu (35 de ani) are 396 de meciuri in Liga 1, fiind jucatorul cu cele mai multe meciuri in Liga 1 dintre cei aflati in activitate.