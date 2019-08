BREAKINS NEWS | BECALI a inceput REVOLUTIA la FCSB! A dat afara un om din staff! Anuntul a fost facut OFICIAL

FCSB a renuntat la serviciile preparatorului fizic Marian Lupu.

FCSB a anuntat printr-un comunicat oficial emis de club ca l-a dat afara pe Marian Lupu, preparatorul fizic al echipei.

"FCSB anunta ca a incetat raporturile contractuale cu preparatorul fizic Marian Lupu, care a pregatit echipa in ultimii doi ani si jumatate. Pregatirea fizica a jucatorilor in aceasta perioada va fi coorodanta de Andrei zisu, preparatorul fizic al Centrului de Copii si Juniori ai FCSB, sub supravegherea antrenorului Bogdan Andone.

Clubul nostru ii multumeste lui Marian Lupu pentru munca depusa in ultimii ani si ii ureaza mult succes in continuare!", este comunicatul oficial emis de club.

Gigi Becali s-a enervat dupa numarul mare de accidentari pe care le au cei de la FCSB, si a decis sa il dea afara pe Marian Lupu, preparatorul echipei.

"Da, l-am dat afară! Nu este normal să ai atâția accidentați! O să căutăm alt preparator. Azi dimineață s-a accidentat Hora, a dat cu piciorul în minge și a făcut întindere. Am vorbit cu MM Stoica și cu doctorul și mi-au spus că e ceva în neregulă.

Nu e normal așa ceva. De un an de zile eram nemulțumit, dar am întrebat și mi s-a spus că antrenorul se ocupa de pregătirea fizică. Dar nu antrenorul era de vină”, a declarat Becali pentru gsp, saptamana aceasta