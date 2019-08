"N-as vrea ca Florinel sa traiasca doua luni din golurile marcate cu Anglia!" Ce spune Radoi despre 'Mbappe' de la FCSB

Radoi a vorbit despre situatia lui Florinel Coman, criticat de Becali pentru ultimele evolutii la FCSB.

Selectionerul de la U21 spune ca 'Mbappe' trebuie sa-si gaseasca motivatia si la partidele din Liga 1. Coman e nemultumit de sarcinile defensive de care trebuie sa se achite la FCSB.

"N-as vrea ca Florinel sa traiasca doua, trei luni din aceste episoade. El ar trebui, in momentul de fata, sa se motiveze mai mult decat pana acum. A dovedit ca o echipa poate depinde de executiile lui. A aratat asta la un meci mare. Poate fi un punct de plecare din care sa inteleaga ca in fiecare zi trebuie sa acumuleze ceva. Sunt foarte putini jucatori in acest moment care au calitatile lui native, tehnica in regim de viteza, forta exploziva, chiar forta.

El trebuie sa inteleaga si ca sunt tipuri si tipuri de antrenori. Din punctul lui de vedere, unii dintre antrenori nu sunt pe profilul lui, adica il pun de fiecare data sa coboare in jumatatea proprie. Sunt antrenori pe placul lui, Hagi sau eu, care il intelegem. Din cinci actiuni nu am nevoie sa vii sa te aperi in toate cinci. Poti sa vii sa te aperi in doua, dar in celelalte trei trebuie sa stii exact unde sa te pozitionezi ca sa inchizi anumite spatii. Fiind jucator de profil defensiv, mereu mi-au placut jucatorii cu profil ofensiv", a spus Radoi pentru Fanatik.