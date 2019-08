"M-as bucura sa faca fata, dar nu cred ca poate intra direct titular!" Ce spune Radoi de ultimul transfer al FCSB! Becali: "E cel mai bun din istoria Romaniei!"

Becali e sigur ca a dat lovitura, dar Radoi ii transmite sa mai aiba rabdare.

Pantiru nu poate fi titular in acest moment la FCSB - crede Radoi. Fundasul venit de la Iasi are nevoie de o perioada de adaptare dupa transfer, spune selectionerul U21.

Radoi spune ca impactul cu viata de la FCSB va fi resimtit serios de Pantiru la inceput.

"M-as bucura sa faca fata. Are calitati, dar in momentul de fata nu sunt foarte increzator ca poate intra direct titular si poate face fata foarte bine la Steaua. Nu e obisnuit cu programul din trei in trei zile si vine de la o echipa mica. Va trebui sa invete sa se apere unu contra unu, de multe ori unu contra doi si atunci nu il vad integrandu-se foarte rapid. E un jucator cu calitate buna, are capacitate aeroba si anaeroba foarte buna", a spus Radoi la Telekom Sport.



"O sa fie cel mai mare fundas stanga din istoria Romaniei, o sa vedeti! Cel mai mare!", e convins Becali, care i-a platit Iasului 200 000 de euro in schimbul jucatorului.