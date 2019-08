Detalii IREALE despre transferul facut de NICAIERI de FCSB! A semnat cu Gaz Metan, dar cand a venit la antrenamente a fost DAT AFARA! Ce s-a intamplat

Polonezul Gikiewicz a ajuns ieri in Romania. Face vizita medicala, apoi semneaza cu FCSB daca totul merge conform asteptarilor.

"Am auzit ca l-a refuzat Gaz Metan. Foarte bine, dati-mi-l, ba, mie!", a spus Becali despre varful de 31 de ani, care a jucat ultima data la Hajer, in liga secunda din Arabia Saudita.

Conform Gazetei Sporturilor, Gikiewicz a trecut printr-o experienta incredibila in relatia cu Gaz Metan.

La inceputul lui iulie, Gikiewicz a fost pentru cateva zile fotbalistul Mediasului.

"Jucatorul a acceptat pe mail, deci - conform legilor FIFA si legilor elvetiene - contractul devenea valid. Comunicarea si oferta au fost trimise de Valentin Iordanescu (avocat si verisor al lui Edi Iordanescu)", a explicat avocatul bulgar Gheorghe Gradev, cel care il reprezinta pe Gikiewicz in conflictul cu Gaz Metan.

Dupa ce si-a dat acordul, polonezul n-a mai fost cautat de nimeni! A venit din proprie initiativa in Romania si s-a prezentat la antrenamentele Gazului. Si-a cumparat din propriii bani biletul de avion, dupa ce toate incercarile de a-i contacta pe sefii lui Gaz Metan au fost fara succes.

"Jucatorul s-a lovit de o situatie penibila. A ajuns la Medias, dar acolo i s-a spus ca el nu are, de fapt, niciun contract cu Gaz Metan si deci n-are ce cauta acolo. L-am contactat pe Valentin Iordanescu, dar el a spus ca oferta primita de jucator din partea clubului era falsa. A insinuat ca a fost intocmita de impresarul Andrei Balmos. E o minciuna, intrucat avem dovezi clare privind comunicarea ofertei chiar de catre Iordanescu. In plus, contractul oferit este identic cu cele semnate de jucatorii straini de la Gaz Metan", detaliaza avocatul Gradev.

Gaz Metan va fi acum reclamata la FIFA pentru incalcarea regulamentelor internationale de transfer. Clubul ar putea fi pus sa-i plateasca despagubiri fotbalistului.

Impresarul Andrei Balmos, stabilit in Anglia, e cel care l-a propus pe Gikiewicz la Gaz Metan. Agentul e suparat si el, dar pe jucator. N-a fost anuntat de negocierile dintre Gikiewicz si FCSB.

"Am depus actele la FIFA sa il suspende pe jucator. A negociat cu FCSB fara ca eu sa stiu", a spus Balmos pentru gsp.

"O sa iau legatura cu Balmos. Nu poate sa faca nimic la FIFA. Impresarii nu mai au putere de 4 ani. Jucatorul putea sa negocieze singur cu cine voia indiferent daca a dat mandat altcuiva", a spus avocatul bulgar Gradev.

Seful lui Gaz Metan, Ioan Marginean, a refuzat sa faca orice fel de comentariu pe marginea subiectului.