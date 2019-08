FCSB - ALASHKERT 21.30 la PRO TV | Bogdan Andone, fortat sa trimita cel mai puternic 11 posibil! Echipa probabila

Comentam impreuna toate fazele din partida FCSB - ALASHKERT pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

FCSB este cu un pas in turul 3 preliminar al Europa League dupa 3-0 in partida tur din Armenia cu Alashkert, insa situatia de la FCSB face ca returul sa nu fie usor de gestionat. Bogdan Andone este sub mare presiune dupa infrangerea cu 2-0 in fata celor de la Botosani din ultima etapa, MM Stoica a vrut sa-si dea demisia iar lotul este "subtiat" considerabil din cauza accidentarilor.

Pana la ora partidei cu Alashkert, FCSB isi va afla si posibila adversara din turul 3: meciul Ordabasy - Mlada Boleslav incepe de la ora 17.00. In tur, in Cehia, scorul a fost 1-1.

Solutii putine pentru Bogdan Andone

Bogdan Andone are probleme mari de lot inaintea returului cu armenii. Accidentarile ii dau batai de cap. Are 9 absenti pentru jocul de la Giurgiu.

"Avem 12 jucatori de camp + 3 copii. Suntem 15. Si mai sunt 3 portari. Nu ma ia ameteala. Astia sunt jucatorii. Trebuie sa aleg 10 + un portar care sa joace. Asta e situatia. Cauzele absentelor sunt mai multe. 9 sunt accidentati, in mare parte jucatori de baza ai echipei. Situatia e delicata, dar trebuie sa trecem peste ea. Asteptam sa revina fotbalistii rand pe rand. Primul e Stan, vedem cu ceilalti cand vor intra in programul echipei" a spus Bogdan Andone in conferinta de presa.

Iata echipa probabila:

Vlad - Belu, Cristea, Planici, Balasa - Filip, Oaida, Vina - Salomao, Tanase, Coman