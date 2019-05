BREAKING NEWS | Un antrenor din Liga 1 pleaca sa ia preia o nationala! Anuntul neasteptat facut in urma cu putin timp

Un antrenor din Liga 1 va prelua o nationala din Asia.

La 48 de ani, Liviu Ciubotariu este aproape de o experienta inedita. Fostul antrenor de la Pandurii, Dinamo, Poli Iasi urmeaza sa plece in Asia! El a mai antrenat la nivel de club pe Al-Tai FC din Arabia Saudita si Al-Faisaly din Arabia Saudita.

Cei de la Football Lebanon anunta ca Liviu Ciubotariu va prelua echipa nationala a Libanului din aceasta vara! Actualul antrenor al celor de la FC Botosani ar urma sa ii ia locul lui Miodrag Radulovic, muntenegreanul aflat pe banca echipei din 2015.

Vedeta joaca la Hajduk

Nationala Libanului a terminat pe locul 3 in grupe la ultima editie a Cupei Asiei, cu 3 puncte din grupa cu Coreea de Nord, Arabia Saudita si Qatar, ultima reusind sa castige si trofeul. Liban are un lot evaluat la aproximativ 4.5 milioane de euro, conform Transfermarkt, vedeta echipei fiind jucatorul celor de la Hajduk Split, Bassel Jradi. Majoritatea jucatorilor evolueaza insa in campionatul intern.