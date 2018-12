BOTOSANI - FCSB | Golofca vrea RAZBUNARE dupa dezastrul de la FCSB! Ce va face daca inscrie si Botosani castiga pentru prima data in istorie cu FCSB

Ciubotariu recunoaste ca trecutul dinamovist il face sa-si doreasca si mai mult victoria cu FCSB.

Plecat de la FCSB dupa doar cateva meciuri, Catalin Golofca abia asteapta sa se dueleze cu fostii colegi. Duminica de la ora 20.00 are loc duelul dintre Botosani si FCSB in penultima etapa din 2018.

„E un meci special, am trecut pe acolo. Imi reintalnesc fostii colegi, mai vorbesc cu ei, sunt niste baieti extraordinari dar imi doresc foarte mult sa castigam meciul acesta. Cred ca suntem pregatiti sa castigam acest joc, avem o echipa buna, venim dupa un rezultat bun si trebuie sa demonstram acasa ca putem castiga impotriva Stelei. Este o echipa foarte buna dar o putem invinge.



Vreau sa fim sustinuti mai mult in timpul meciurilor, am fost inteles gresit de unii dintre suporteri dar daca ne vor sustine si ne vor incuraja chiar daca vom fi condusi putem intoarce orice rezultat. Am domonstrat-o impotriva Stelei, am fost condusi cu 2-0 si am egalat. Nu am nimic cu suporterii, chiar Botosaniul este una dintre putinele echipe din Liga 1 cu asa multi suporteri, doar ca ar trebui sa ne incurajeze chiar daca suntem condusi pentru ca noi ne dam viata pe teren si putem intoarce orice rezultat cu ajutorul lor. Daca voi da un gol si voi scoate un rezultat bun o sa-l dedic suporterilor. Va fi ceva special pentru mine sa marchez, mi-as dori foarte mult, ma voi pregati saptamana aceasta foarte bine si sa dea Dumnezeu sa marche si sa castigam acest meci.



Noi trebuie sa fim determinati, agresivi si cu putin noroc vom intra in istorie. Nu sunt secrete in vestiarul Stelei, sunt jucatori cu calitate, cei mai buni au fost adusi acolo dar vor veni motivati pentru ca anul trecut am venit si eu cu lotul lor si stiu ca vor pregati jocul foarte serios in ciuda faptului ca au castigat toate meciurile aici, Botosaniul este o echipa buna si redutabila acasa si vor veni foarte motivati sa castige" a spus Catalin Golofca in conferinta de presa.

Ciubotariu: "Toata lumea stie ca o simpatizez pe Dinamo"



“Ne dorim foarte mult sa castigam acest joc. Din punctul nostru de vedere, baietii sunt foarte motivati. Nu numai eu imi doresc sa castigam jocul cu FCSM, ci si jucatorii, si suporterii nostri minunati, care sunt convins ca, daca vom reusi sa castigam, le vom face o mare bucurie avand in vedere faptul ca FC Botosani nu a castigat niciodata impotriva FCSB.

Va fi un joc destul de greu pentru noi. intalnim poate cea mai titrata echipa din Romania, o echipa puternica, o echipa foarte echilibrata in toate compartimentele, care nu mai are nici un fel de prezentare. Au un moral bun. si ei vin dupa o victorie si dupa un joc foarte bun cu Viitorul. Au castigat cu 2-0 pe fondul unui joc foarte bun, dar noi jucam acasa. intr-un fel noi suntem datori fata de suporterii nostri, pentru ca jocul pe care l-a disputat acasa cu Poli Iasi a fost foarte greu de gestionat pentru noi.

Sunt convins ca echipa o sa arate foarte bine la ora jocului, din toate punctele de vedere, si fizic, si motivational, suntem pregatiti sa facem un rezultat pozitiv cu FCSB.

Fiecare jucator in parte este constient de miza jocului. Jucatorul in momentul in care joaca cu echipe de top si trebuie sa recunoastem ca FCSB este o echipa de top, se automotiveaza, isi doreste sa dea cel mai bun randament. Este normal. Toti jucatorii isi doresc sa castige impotriva echipelor mari, in special jucand acasa, unde sper sa avem sustinerea suporterilor.

Ne dorim foarte mult, dar va fi un joc foarte greu. Trebuie sa fim foarte bine organizati, trebuie sa facem cat mai putine greseli, pentru ca, in momentul in care joci cu o echipa de talia FCSB, orice greseala te costa si este greu de remontat.

Determinarea si dorinta de victorie va asigur ca o sa le avem.

Toate lumea stie, nu pot sa ascund faptul ca simpatizez cu Dinamo. Este un lucru normal, pentru ca am jucat acolo, am antrenat la Dinamo, am copilul care joaca la Dinamo. Deci … Se cunoaste simpatia mea fata de Dinamo. Este clar ca intre Dinamo si FCSB este o rivalitate de foarte mult timp. Acum eu sunt la FC Botosani, imi doresc atat eu, cat si jucatorii sa castigam, in primul rand pentru punctele puse in joc, in al doilea rand pentru ca nu am reusit sa castigam niciodata contra lor. Putem intra dacpa vreti in istorie, nu numai eu, ci si jucatorii. Numele lor vor ramane scrise intr-un caiet ca fiind jucatorii care au castigat prima data impotriva FCSB. Ne dorim lucru acesta, dar jocul va fi foarte greu pentru noi. Suntem increzatori in fortele noastre. Important este sa fim pregatiti la ora jocului” a spus Liviu Ciubotariu.