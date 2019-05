Suma pe care trebuie sa o plateasca pe Gigi Becali pentru noul antrenor! Cat cere Gaz Metan ca sa-l lase pe Edi Iordanescu

Edi Iordanescu poate fi noul antrenor al FCSB-ului de saptamana viitoare.

Gaz Metan Medias a anuntat marti seara ca va reclama orice club care incearca sa negocieze cu Edi Iordanescu, antrenorul de 40 de ani avand inca un an de contract cu echipa de pe primul loc din play-out. Gigi Becali il doreste in continuare pe Edi Iordanescu, insa sustine ca are si variante de rezerva.

Conform celor de la Fanatik, cei de la Gaz Metan i-au transmis lui Gigi Becali suma necesara pentru a-l lasa pe Edi Iordanescu la FCSB. Desi acesta are o clauza de reziliere de 200.000 de euro, presedintele celor de la Gaz Metan, Ioan Marginean, a transmis ca suma pe care trebuie sa o plateasca Becali este de 300.000 de euro!

Ramane de vazut daca patronul celor de la FCSB va dori sa plateasca aceasta suma pentru a-l aduce pe Edi Iordanescu, sau antrenorul va decide sa se elibereze singur de contractul cu Gaz Metan.

FCSB a platit multi bani celor de la Gaz Metan

Gaz Metan a devenit in ultimul an o sursa importanta de jucatori pentru FCSB. Gigi Becali i-a adus de la acest club pe Iulian Cristea, Razvan Oaida si Darius Olaru. Pentru ultimul, Gigi Becali a platit 600.000 de euro.