Flavius Stoican si-a dat DEMISIA de la Poli Iasi. Mesaj de adio intr-o conferinta

Flavius Stoican se desparte de Poli Iasi!

Cu o etapa inainte de finalul de playout, Flavius Stoican a decis sa se desparta de cei de la Poli Iasi. Antrenorul pleaca dezamagit in urma problemelor pe care clubul le-a intampinat in acest sezon. Anul trecut, Poli Iasi juca in playoff, anul acesta se afla pe locul 4 in playout cu o etapa inainte de final. Stoican a facut anuntul intr-o conferinta de presa.

"Am petrecut doi ani frumosi aici. Doi ani cu bune si cu rele. Doi ani pe care nu-i voi uita niciodata. Am reusit o performanta uriasa aici. Vreau sa le multumesc tuturor celor alaturi de care am lucrat", a spus Flavius Stoican, la conferinta de presa.

Eugen Neagoe si Nicolae Dica au fost variantele luate in considerare de conducerea de la Iasi pentru inlocuirea lui Stoican, insa cei doi au sanse mici in acest moment sa semneze cu Poli.

Poli Iasi mai are un meci de disputat in acest sezon, cu Botosani si nu are emotii in privinta retrogradarii.