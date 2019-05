Surpriza lui Costel Galca pentru sezonul urmator! Ce echipa va pregati fostul antrenor de la FCSB! "Astept cu nerabdare"

Costel Galca o va antrena in continuare pe Vejle Boldklub.

Costel Galca a antrenat-o pe Vejle Boldklub in acest sezon, insa a retrogradat in liga a 2-a din Danemarca. Cu toate acestea, tehnicianul roman a decis sa ramana la formatia daneza.

Galca: "Nu vreau sa fug de responsabilitati"

"Am avut parte de o provocare interesanta la Vejle Boldklub si nu vreau sa fug de responsabilitati. Chiar daca este o dezamagire faptul ca am retrogradat, exista mult potential la echipa si am incredere ca ne vom intoarce foarte repede in prima liga. Acum, jucatorii si cu mine avem o mica vacanta, iar cand ne vom intalni in iunie vom incepe munca de reconstructie", a spus Costel Galca.

Obiectivul principal este promovarea

Costel Galca va continua in Danemarca si are ca obiectiv principal promovarea in prima liga. Antrenorul roman a dezvaluit ca se bucura de suportul tuturor oamenilor din club.

"Am un sprijin extraordinar de puternic aici, incepand de la suporteri si incheind cu oamenii din administratie. Dezvoltarea academiei este in plina desfasurare si astept cu nerabdare ca cei mai buni tineri sa fie integrati in echipa de seniori. Pentru sezonul urmator avem un obiectiv bine stabilit, promovarea in prima liga", a adaugat Galca pentru site-ul oficial al clubului.