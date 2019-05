ULTIMA ORA: Surpriza URIASA! Sepsi a adus un antrenor care a antrenat doua echipe nationale si a fost la un pas de Premier League

Sepsi Sf. Gheorghe l-a adus antrenor pe Csaba Laszlo, fost manager in prima liga scotiana si selectioner la doua nationale.

Csaba Laszlo a fost in negocieri cu mai multe echipe din Premier League in perioada in care o pregatea pe Heart of Midlothian. Laszlo a antrenat nationalele din Uganda si Lituania, iar la nivel de club a mai lucrat la Ferencvaros, Charleroi sau Dundee United.

"Sunt foarte fericit ca am venit aici. Cunosc fotbalul din Romania, chiar daca am plecat din tara in 1985. Am lucrat in strainatate si sunt de etnie maghiara, dar nu am uitat limba", a spus Csaba la conferinta de prezentare.