Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, pe Lecce în etapa a 26-a din Serie A.

După ce a avut un gol al lui Dimarco anulat de VAR, în minutul 53, Chivu a avut un moment de inspiraţie şi, în minutul 60, i-a aruncat în joc pe Mkhitaryan şi Akanji.

Cristi Chivu, lăudat de presa din Italia

Iar cei doi au adus victoria nerrazzurilor la Lecce! ”Clarvăzător”, a titrat Tuttomercatoweb despre Cristi Chivu.

Mai întâi Mkhitaryan a deschis scorul, în minutul 75, pentru ca Akanji să sigileze victoria cu golul său din minutul 82.

Echipa lui Chivu este lider, cu 64 de puncte, zece peste locul secund, marea rivală AC Milan.

Tuttomercatoweb i-a acordat tehnicianului român nota 7,5:

”El jonglează cu munca emoțională în ceea ce-l privește pe Bastoni și cu instrucțiunile tactice pentru a cuceri Via del Mare, iar în final el este cel care salvează situația într-un meci dificil, cu două intuiții de pe banca de rezerve.

El a prezis chiar și performanța lui Mkhitaryan, ca un clarvăzător.

Iar diferența în clasament față de Milan este acum considerabilă”.

Sky Sport i-a dat lui Chivu nota 7, ca și Eurosport.it.